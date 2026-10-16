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CM मोहन यादव ने किया 'भोजपाल गरबा महोत्सव' का शुभारंभ, कहा- शक्ति की भक्ति में है सबका कल्याण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति की दो परम्पराएं अनूठी हैं, एक कन्यापूजन, दूसरा देवीपूजन. हम नारी के कन्या रूप एवं मातृरूपेण देवी दोनों ही रूपों का पूजन करते हैं. नारी नारायणी हैं, शक्ति स्वरूपा है. शक्ति की उपासना (देवीपूजन) का अवसर चल ही रहा है. शक्ति की भक्ति में ही सबका कल्याण है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 16, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 02:11 PM IST
CM मोहन यादव ने किया 'भोजपाल गरबा महोत्सव' का शुभारंभ, कहा- शक्ति की भक्ति में है सबका कल्याण

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