CM मोहन यादव ने किया 'भोजपाल गरबा महोत्सव' का शुभारंभ, कहा- शक्ति की भक्ति में है सबका कल्याण

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित भव्य 'भोजपाल गरबा महोत्सव' का दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ किया. इस अवसर पर श्रद्धालुओं और युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की उपासना और कन्या पूजन की प्राचीन व अनूठी परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि नारी नारायणी और शक्ति स्वरूप है, जिसकी भक्ति में ही संपूर्ण समाज का कल्याण समाहित है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपनी जड़ों, सांस्कृतिक विरासतों और आद्य परंपराओं से गर्व के साथ जुड़े रहने का आह्वान करते हुए कहा कि विरासत को सहेजकर ही विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है.
गरबा को शक्ति की उपासना से मिलने वाली शांति की अभिव्यक्ति बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के नौ रूप हमें शक्ति, साहस और पराक्रम का संदेश देते हैं. राज्य सरकार विरासतों को सहेजते हुए 'विकास से विरासत' के ध्येय पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि मकर संक्रांति का पतंग उत्सव हो, भोपाल उत्सव हो या जन्माष्टमी—सभी त्योहारों को पूरा प्रदेश एक साथ सामूहिक उत्साह और उमंग के साथ मनाए. कार्यक्रम में भोजपाल महोत्सव मेला समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया.
माता दुर्गा सर्वकल्याणकारी हैं: सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि की मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि माता दुर्गा सर्वकल्याणकारी हैं. सबके दु:ख दूर करती हैं. जिसने जो मांगा, उसकी झोली उसी से भर देती हैं. माता की आराधना से हमें नई ऊर्जा मिलती हैं. उन्होंने कहा कि गरबा शक्ति की उपासना से मिली नैसर्गिक शांति और खुशी को अभिव्यक्त करने का सहज माध्यम है. मुख्यमंत्री ने सभी के मंगल की कामना करते हुए कहा कि इस नवरात्रि में हम सब यह संकल्प लें कि अपने समाज में सद्भाव बढ़ाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, गरीब और जरूरतमंद के जीवन में खुशियां लाएंगे और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे.
विशेष संदेश लेकर आते रहे हैं त्योहार: सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें अपनी संस्कृति के गौरव और परंपराओं पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है. परमात्मा की कृपा से ऋषि-मुनियों के समय से ही हमारे सभी त्योहार कोई न कोई विशेष संदेश लेकर आते रहे हैं. गरबा महोत्सव में उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है. यह महोत्सव लगातार भव्य और व्यापक होता जा रहा है. ऐसे आयोजन हमें सभी त्योहारों को मिल-जुलकर मनाने के साथ ही खेल और शारीरिक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा भी देते हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष गरबा महोत्सव का उत्साह और भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. बड़ी संख्या में भाई-बहन इसमें भाग लेने पहुंचे हैं. हमारा प्रयास है कि मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव हो, सर्दियों में भोपाल उत्सव हो या जन्माष्टमी सहित अन्य पर्व; हर त्यौहार को हम सामूहिक उत्साह और उमंग के साथ मनाएं. मां दुर्गा के नौ स्वरूप हमें शक्ति, साहस और पराक्रम का संदेश देते हैं. परमात्मा की कृपा से भारत इतना सशक्त बने कि विश्व में हमारी संस्कृति, सामर्थ्य और गौरव का परचम सदैव ऊंचा रहे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान पूरी दुनिया में जिस प्रकार स्थापित हुआ है, वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है. मेरी कामना है कि वर्ष 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, हमारा देश विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी और नंबर वन बने. कार्यक्रम में भोजपाल महोत्सव मेला समिति के संयोजक विकास वीरानी, समिति के अध्यक्ष सुनील यादव एवं अमन यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया. बताया गया कि समिति द्वारा पिछले तीन सालों से लगातार भोजपाल गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.