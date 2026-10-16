CM मोहन यादव ने किया 'भोजपाल गरबा महोत्सव' का शुभारंभ, कहा- शक्ति की भक्ति में है सबका कल्याण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि का पर्व हमें अपनी संस्कृति के गौरव और परंपराओं पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है. परमात्मा की कृपा से ऋषि-मुनियों के समय से ही हमारे सभी त्योहार कोई न कोई विशेष संदेश लेकर आते रहे हैं. गरबा महोत्सव में उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है. यह महोत्सव लगातार भव्य और व्यापक होता जा रहा है. ऐसे आयोजन हमें सभी त्योहारों को मिल-जुलकर मनाने के साथ ही खेल और शारीरिक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा भी देते हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष गरबा महोत्सव का उत्साह और भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. बड़ी संख्या में भाई-बहन इसमें भाग लेने पहुंचे हैं. हमारा प्रयास है कि मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव हो, सर्दियों में भोपाल उत्सव हो या जन्माष्टमी सहित अन्य पर्व; हर त्यौहार को हम सामूहिक उत्साह और उमंग के साथ मनाएं. मां दुर्गा के नौ स्वरूप हमें शक्ति, साहस और पराक्रम का संदेश देते हैं. परमात्मा की कृपा से भारत इतना सशक्त बने कि विश्व में हमारी संस्कृति, सामर्थ्य और गौरव का परचम सदैव ऊंचा रहे.



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान पूरी दुनिया में जिस प्रकार स्थापित हुआ है, वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है. मेरी कामना है कि वर्ष 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, हमारा देश विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी और नंबर वन बने. कार्यक्रम में भोजपाल महोत्सव मेला समिति के संयोजक विकास वीरानी, समिति के अध्यक्ष सुनील यादव एवं अमन यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया. बताया गया कि समिति द्वारा पिछले तीन सालों से लगातार भोजपाल गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.