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शहनाई की गूंज मातम में बदली, बड़वानी में बारातियों से भरी गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, 5 की मौत

Road Accident Barwani: बड़वानी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. खंडवा-बडौदा हाईवे पर जुलवानिया टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार टैंकर ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में पांच बारातियों का मौक पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:35 PM IST
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शहनाई की गूंज मातम में बदली, बड़वानी में बारातियों से भरी गाड़ी को टैंकर ने मारी टक्कर, 5 की मौत

Road Accident Barwani: बड़वानी जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया. खंडवा-बडौदा हाईवे पर जुलवानिया टोल प्लाजा के पास मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार टैंकर ने कार को टक्कर मार दी. इस हादसे में पांच बारातियों का मौक पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, जलगांव से आई एक बारात राजपुर में एक समारोह में शामिल होने के बाद लौट रही थी. सफर के दौरान, बारात की गाड़ी का डीजल खत्म हो गया. कुछ युवक जुलवानिया से डीजल लेकर लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से तेजी से आ रहे एक टैंकर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी.

तीन युवकों की मौके पर ही मौत 
हादसा इतनी भयानक था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां एक और युवक ने दम तोड़ दिया. इसके कुछ ही देर बाद, एक और घायल की भी मौत हो गई.

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टैंकर चालक मौके से फरार
प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. हादसे के बाद, टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

हादसे में जान गंवाने वालों की हुई पहचान

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान सचिन गोकुल वास्काले (25) प्रद्युम्न (25) पप्पू (29) आकाश (25) और यशवंत सुपाड़िया के रूप में हुई है. घायलों में सुरेश मांगीलाल और सोहन झाबर शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : हिजाब को 'हां' और तिलक को 'ना'! लेंसकार्ट के कथित आदेश पर भड़का बजरंग दल, उज्जैन स्थित शोरूम बंद कराने की दी चेतावनी

 

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