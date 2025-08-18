दमोह में तांत्रिक का खौफनाक इलाज! भूत भगाने के नाम पर महिलाओं के साथ करता है ये काम

Damoh Tantrik News: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के हटा थाना क्षेत्र में एक तांत्रिक भूत-प्रेत उतारने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों पर बेरहमी से अत्याचार कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यह तांत्रिक पीपल के पेड़ के नीचे दरबार लगाता, महिलाओं को पेड़ से बांधता, उनके बाल खींचता और उनकी पिटाई करता दिख रहा है. तांत्रिक के सेवक भी भगवा कुर्ता पहने नज़र आ रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं. अभी तक किसी ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. लेकिन वीडियो में दिख रही अमानवीयता को देखते हुए पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है.

भूत भगाने के नाम पर यातना

दरअसल, मामला जिले के हाटा थाना क्षेत्र के कांटी गांव का है. यह बाबा सरेआम महिलाओं और लड़कियों को यातनाएं दे रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं. इस तांत्रिक के कारनामे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यह तांत्रिक पिछले एक महीने से पीपल के पेड़ के नीचे दरबार लगा रहा है. बाबा का दावा है कि वह भूत-प्रेत भगाता है और लोग यह जानकर उसके दरबार में पहुंचते हैं.

महिलाओं के खींचता है बाल

इस बाबा के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें वो महिलाओं और लड़कियों को पीपल के पेड़ से चिपका देता है और फिर उनके बाल पकड़कर काफी देर तक खींचता है. बीच-बीच में वो हाथ में लिए डंडे से उनकी पिटाई भी करता है. वीडियो में बाबा के सेवक भी भगवा कुर्ता पहने नज़र आ रहे हैं और कई लोग ये सब देखते भी दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस गांव में रहने वाले इस बाबा ने कुछ महीने पहले ही ये सब करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसके दरबार में भीड़ जुटने लगी.

पुलिस ने कार्रवाई की बात कही

इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबा को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हुईं, तो यह मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया. जिले के एडिशनल एसपी के मुताबिक इस संबंध में हटा पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और हटा पुलिस इस बाबा के बारे में पता लगा रही है अभी तक किसी ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उनमें अमानवीयता झलकती है. इसलिए जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे

