 Jhabua News:'किसी को बताया तो जान से मार दूंगा...'टीचर ने बच्चियों से की अश्लील हरकत, फिर दी धमकी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2889744
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Jhabua News:'किसी को बताया तो जान से मार दूंगा...'टीचर ने बच्चियों से की अश्लील हरकत, फिर दी धमकी

MP News: झाबुआ के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगा है.ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PC: Meta AI
PC: Meta AI

 Jhabua News: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भेरूगढ़ गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. छात्राओं ने यह बात पंचायत प्रतिनिधियों को बताई, जिसके बाद संकुल प्राचार्य ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किए. जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए हैं. ग्रामीणों, पंचायत सदस्यों और अभिभावकों ने प्रशासन से आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

यह भी पढ़ें: जिसके साथ दर्शन करने पहुंचा, उसी पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप, बोला-तंत्र-मंत्र से मारना चाहता है

 

स्कूल में शिक्षक ने बच्चियों से की अश्लील हरकत
दरअसल, ग्राम पंचायत भेरूगढ़ में शिक्षा के मंदिर में हैवानियत की शर्मनाक घटना से हड़कंप मच गया है. जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगा है. शिक्षक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था और कहता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा. सूत्रों के मुताबिक छात्राओं ने लगातार हो रही छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की जानकारी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को दी. जनप्रतिनिधि तुरंत हरकत में आए और संकुल प्राचार्य खवासा को इस मामले की जानकारी दी. जिसके बाद जांच कराई गई.

यह भी पढ़ें: अरे बाप रे! झाबुआ में जिंदा आदमी की निकाल दी अर्थी, ढोल बाजे के साथ नाचते हुए दी अंतिम विदाई

 

शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए
इस घटना के बाद प्राचार्य मौके पर पहुंचे और पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में छात्राओं के बयान दर्ज किए. पूरी घटना को पंचायत पंचनामा के रूप में लिखा गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई. जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए हैं. स्कूल, पंचायत और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी हरकतें दोबारा न हों. फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में गुस्से और चिंता का माहौल है. शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट- उमेश चौहान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

jhabua newsmp news

Trending news

jhabua news
'किसी को बताया तो जान से मार दूंगा...'टीचर ने बच्चियों से की अश्लील हरकत, फिर...
Mahtari Vandan Yojana cg
महतारी वंदन योजना के लिए नहीं किया आवेदन? इस तारीख तक कर लें काम, खटाखट आएंगे पैसे
datia news
जिसके साथ दर्शन करने पहुंचा, उसी पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप, मंदिर में चिल्लाया
Ujjain
उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान हादसा, जर्जर मकान का छज्जा गिरा, वीडियो वायरल
mp news
कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, छिंदवाड़ा में किया प्रदर्शन
narsinghpur news
पिता का दोस्त बना दरिंदा, 14 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, नाबालिग ने सुनाई आपबीती
khargone
MP के इकलौते दत्त धाम में बड़ा आयोजन, 17 साल बाद पहुंचे गुजरात-महाराष्ट्र से भक्त
surguja news
और कितनों का पति था सालिक राम? मौत के बाद मुआवजा लेने पहुंच गई 6 पत्नियां
mp news
'आदर्श बहू' बनाने की अनोखी पहल! भोपाल के इस कॉलेज में मिल रही ट्रेनिंग, लग रही क्लास
indore news
सोनम के बर्थडे पर इंदौर क्यों पहुंची शिलांग पुलिस? राजा हत्याकांड में खुल सकता है...
;