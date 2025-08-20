Jhabua News:'किसी को बताया तो जान से मार दूंगा...'टीचर ने बच्चियों से की अश्लील हरकत, फिर दी धमकी

Jhabua News: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भेरूगढ़ गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. छात्राओं ने यह बात पंचायत प्रतिनिधियों को बताई, जिसके बाद संकुल प्राचार्य ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किए. जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए हैं. ग्रामीणों, पंचायत सदस्यों और अभिभावकों ने प्रशासन से आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

स्कूल में शिक्षक ने बच्चियों से की अश्लील हरकत

दरअसल, ग्राम पंचायत भेरूगढ़ में शिक्षा के मंदिर में हैवानियत की शर्मनाक घटना से हड़कंप मच गया है. जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगा है. शिक्षक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था और कहता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा. सूत्रों के मुताबिक छात्राओं ने लगातार हो रही छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की जानकारी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को दी. जनप्रतिनिधि तुरंत हरकत में आए और संकुल प्राचार्य खवासा को इस मामले की जानकारी दी. जिसके बाद जांच कराई गई.

शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए

इस घटना के बाद प्राचार्य मौके पर पहुंचे और पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में छात्राओं के बयान दर्ज किए. पूरी घटना को पंचायत पंचनामा के रूप में लिखा गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई. जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए हैं. स्कूल, पंचायत और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी हरकतें दोबारा न हों. फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में गुस्से और चिंता का माहौल है. शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट- उमेश चौहान

