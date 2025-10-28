चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू, पत्नी से चल रहा था डिवोर्स का केस

Jabalpur Crime News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में चलती ट्रेन में टीचर की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया हैं. आरोपी मृतक की पत्नी का मामा बताया जा रहा है. घटना सोमवार रात करीब 8:00 बजे धनबाद उधना एक्सप्रेस में हुई. टीचर का उसकी आरक्षक पत्नी से तलाक का केस चल रहा था. सोमवार को सतना की फैमिली कोर्ट में पेशी थी. सभी पेशी के बाद लौट रहे थे. ट्रेन जबलपुर की ओर बढ़ रही थी तभी गोसलपुर और देवी स्टेशन के बीच में वारदात हुई. आरोपी ने टीचर पर 30 से ज्यादा वार किए है हमले के बाद आरोपी ट्रेन चेन खींचकर ट्रेन से कूद गया और फरार हो गया.

पत्नी से चल रहा था तलाक का केस

घायल टीचर को जबलपुर लाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक शैलेंद्र नरसिंहपुर जिले के बनखेड़ी का रहने वाला था और सरकारी स्कूल में टीचर था. पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र ने 2021 में पिपरिया की एक महिला से शादी की थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे. 2022 में, उसकी पत्नी ने सतना फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी, जिससे दोनों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है. पत्नी आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है. सुनवाई के दौरान शैलेंद्र ने तलाक देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह उसकी गलती नहीं है वह रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता. पत्नी के मामा गोविंद रघुवंशी भी कोर्ट में मौजूद थे.

मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू

बताया जा रहा है कि सुनवाई वाले दिन मृतक और उसके मामा ससुर के बीच कहासुनी हुई थी. सोमवार शाम को शैलेंद्र, उसकी पत्नी और आरोपी गोविंद धनबाद उधना एक्सप्रेस से सतना से जबलपुर जा रहे थे. शुरुआत में गोविंद S4 कोच में शैलेंद्र के बगल में बैठा और कुछ देर बाद उनमें लड़ाई होने लगी. यात्रियों ने बीच-बचाव कर उन्हें शांत कराया. लेकिन गोसलपुर और देवरी स्टेशन के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से में आरोपी गोविंद ने चाकू निकालकर शैलेंद्र पर 30 से ज़्यादा बार वार किए. शैलेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई. (रिपोर्ट- कुलदीप बबेले)