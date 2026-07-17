मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, अब बिना TET पास नहीं मिलेगा प्रमोशन

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मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. अब सिर्फ वही शिक्षक प्रमोशन के लिए योग्य होंगे जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, विभाग ने 1998 और 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों के लिए TET को अनिवार्य कर दिया है. इस नए नियम की वजह से राज्य के लगभग 1.5 लाख शिक्षक प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं. शिक्षा विभाग ने आज दोपहर 12:00 बजे तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) से TET पास शिक्षकों की पूरी जानकारी मांगी है.
प्रमोशन की प्रक्रिया से 1.5 लाख शिक्षक बाहर
दरअसल, यह कदम सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस के पालन में उठाया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद, विभाग ने 1998 और 2009 के बीच भर्ती हुए सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य कर दिया है. इस नए नियम की वजह से मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को सीधे तौर पर प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जिससे शिक्षक संघों में चिंता पैदा हो गई है.
जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी TET पास शिक्षकों की जानकारी
इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) से आज, 17 जुलाई को दोपहर 12:00 बजे तक TET-क्वालिफ़ाइड शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी है. इस समय-सीमा के भीतर सभी जिलों से उन शिक्षकों का पूरा डेटा मांगा जा रहा है जिन्होंने TET पास किया है. अब सिर्फ उन शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी जो इस पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं. इसके बाद ही प्रमोशन की अंतिम सूची जारी की जा सकती है.
इन शिक्षकों पर पड़ सकता है असर
बता दें कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर 1998 और 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों पर पड़ने की संभावना है. जानकारी के अनुसार इस दौरान लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिन्होंने TET पास नहीं किया है. नतीजतन, ऐसे शिक्षकों के प्रमोशन की संभावना अब खतरे में पड़ सकती है.
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