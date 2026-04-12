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'परीक्षा तो देनी होगी...', TET विवाद पर बोले एमपी के शिक्षा मंत्री, कहा- धरना छोड़ सुप्रीम कोर्ट जाएं

MP Education Minister Statement on TET: मध्य प्रदेश के जबलपुर में शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों के विरोध को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन है, टेट की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:00 PM IST
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MP Teachers TET Protest
MP Teachers TET Protest

MP Teachers TET Protest: मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में TET परीक्षा को लेकर शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसी बीच एमपी सरकार के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों को दो टूक जवाब दिया है. जबलपुर पहुंचे मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षकों को TET परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है.

वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देनी ही होगी. उन्होंने शिक्षकों को सलाह दी है कि धरना प्रदर्शन करने की बजाय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करें. उन्होंने यह भी बताया कि एमपी सरकार भी पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रही है.

कई शहरों में प्रदर्शन
बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग शहरों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं इंदौर में भी शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है. शिक्षकों के हाथ में तख्तियां लेकर रैली के रूप में तहसील कार्लायल पहंचे. जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया, जिसमें सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास करना अनिवार्य बताया गया है. 
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TET परीक्षा अनिवार्य
दरअसल, मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में वर्षों पहले आयोजित परीक्षाओं जैसे व्यापम के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की गई थी. इन परीक्षाओं को पास कर कई शिक्षक पिछले 20 से 30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन अब नए निर्देशों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं करेंगे, उन्हें सेवा से बाहर किया जा सकता है.

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शिक्षकों की चेतावनी
वहीं शिक्षकों का कहना है कि हमने राज्य सरकार की परीक्षाएं पास करके नौकरी पाई है. इतने वर्षों की सेवा के बाद दोबारा परीक्षा देना और नौकरी पर खतरा होना हमारे साथ अन्याय है. शिक्षकों ने चेतावनी दी है, कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया, तो 18 अप्रैल को राजधानी भोपाल में प्रदेशभर से शिक्षक एकजुट होकर प्रदर्शन करें और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे.

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