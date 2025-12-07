जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 6 लोग, मौत

Jabalpur Train Accident: जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात एक भयानक रेल हादसा हुआ. भोपाल से जबलपुर आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस से उतरने के बाद तीन महिलाएं और तीन बच्चे (कुल 6 लोग) प्लेटफार्म नंबर एक पर पटरी पार कर रहे थे तभी वे विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए. इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई.

हादसे में 1 महिला की मौत

दरअसल, भोपाल से जबलपुर आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस से उतरने के बाद नरसिंहपुर जिले के मुड़िया गांव की तीन महिलाएं और तीन बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े थे. ट्रेन से उतरने के बाद वे विपरीत दिशा में ट्रैक पार कर रहे थे, तभी दूसरे प्लेटफॉर्म से तेजी से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए. घटना इतनी अचानक थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल

हादसे में घायल हुए पांच अन्य लोगों को जिनमें 4 वर्षीय रीति पटेल और 2 वर्षीय इंद्रजीत पटेल जैसे बच्चे शामिल हैं, तुरंत आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घायलों में 22 वर्षीय शिवानी पटेल और 40 वर्षीय नन्ही बाई भी शामिल हैं. बताया गया है कि सभी पीड़ित नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने जानकारी दी कि यात्री ट्रेन से उतरने के बाद गलत ट्रैक से पटरी पार कर रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ.इस घटना ने मदन महल रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया.

