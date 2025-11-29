ठंड बढ़ रही और फिर कम हो रही, तुरंत हो जाएं सावधान; ऐसे मौसम में है इस गंभीर बीमारी का खतरा

Weather Update: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम लगातार बदल रहा है, जहां तापमान में अचानक गिरावट और फिर वृद्धि देखने को मिल रही है. मौसम की यह अस्थिरता लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है, जिसके लिए तुरंत सावधानी बरतने की ज़रूरत है.

एमपी-छत्तीसगढ़ में तेजी से बदल रहा मौसम

दरअसल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से तापमान लगातार बढ़-घट रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है. इस तरह के मौसम में सबसे बड़ा खतरा हाइपोथर्मिया का रहता है, जिसमें शरीर का तापमान सामान्य सीमा से तेजी से नीचे गिर जाता है. यह स्थिति बेहोशी, थकान, कंपकंपी, सुन्नता तथा गंभीर मामलों में जीवन-जोखिम तक पैदा कर सकती है. अचानक का मौसम बदलना प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे सर्दी-जुकाम, खांसी, वायरल बुखार और श्वसन संबंधी संक्रमण तेजी से फैलने लगते हैं.

इस गंभीर बीमारी का खतरा

तापमान के इस अचानक उतार-चढ़ाव के कारण हाइपोथर्मिया (शरीर के कोर तापमान का खतरनाक स्तर तक कम हो जाना) होने का खतरा बढ़ जाता है, जो एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. इसके अलावा, इम्यून सिस्टम कमजोर होने से सामान्य सर्दी-जुकाम और वायरल फीवर जैसी संक्रामक बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जनता को सलाह दी है कि वे शीतलहर के दौरान गैर-जरूरी काम से घर से बाहर न निकलें. यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो गर्म कपड़ों की पूरी तैयारी करके ही निकलें. ठंड से बचाव के लिए एक खास तरीका सुझाया गया है: एक बहुत मोटा कपड़ा पहनने की बजाय, दो या तीन पतले-पतले कपड़ों की लेयरिंग (परतें) बनाकर पहनना चाहिए. लेयरिंग हवा को फंसाकर शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से गर्म रखती है.

