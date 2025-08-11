2 हत्या के बाद मौत का सफर, कानपुर के कातिल ने सतना में खत्म की अपनी कहानी, लिखा आखिरी खत

Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बड़ी खबर आई है. कानपुर में भाई-बहन की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद सतना के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कानपुर में भाई-बहन की हत्या का जुर्म कबूल किया है. आरोपी ने शनिवार को कमरा बुक किया था और सोमवार को उसका शव मिला. पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस दोहरी घटना की गहराई से जांच कर रही है.

कानपुर में दो लोगों के हत्यारे ने किया सुसाइड

दरअसल, सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र स्थित होटल सिद्धांत में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान कानपुर निवासी आकाश विश्वकर्मा (30) के रूप में हुई है. पुलिस को युवक के पास से एक सुसाइड लेटर मिला है, जिसमें उसने कानपुर में भाई-बहन की हत्या की बात कबूल करते हुए स्वेच्छा से मरने की इच्छा जताई है.

जानिए पूरा मामला

पुलिस के अनुसार घटना सोमवार दोपहर की है, जब होटल के कमरा नंबर 27 में आकाश का शव पंखे से लटका मिला. पुलिस के मुताबिक युवक ने पर्दे फाड़कर फांसी लगा ली. आकाश ने शनिवार को कमरा बुक किया था और रविवार को चेकआउट करने के बाद वह वापस लौटा और अपनी ट्रेन छूटने के बाद उसी कमरे में रुका. सोमवार को जब सफाई कर्मचारियों को कोई हलचल नहीं दिखी, तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पहचान पत्र के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस सुसाइड लेटर और हत्या के मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट- संजय लोहानी

