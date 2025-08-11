2 हत्या के बाद मौत का सफर, कानपुर के कातिल ने सतना में खत्म की अपनी कहानी, लिखा आखिरी खत
MP News: कानपुर में भाई-बहन की हत्या के आरोपी ने सतना के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसके पास से मिले सुसाइड नोट में उसने हत्या की बात कबूल की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:10 PM IST
Satna News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बड़ी खबर आई है. कानपुर में भाई-बहन की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद सतना के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कानपुर में भाई-बहन की हत्या का जुर्म कबूल किया है. आरोपी ने शनिवार को कमरा बुक किया था और सोमवार को उसका शव मिला. पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस दोहरी घटना की गहराई से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: MP हाईकोर्ट में हुई बड़ी गलती, जिसे बेल देनी थी उसे मिली जेल, जिसे जेल भेजना था उसे मिली बेल

 

दरअसल, सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र स्थित होटल सिद्धांत में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान कानपुर निवासी आकाश विश्वकर्मा (30) के रूप में हुई है. पुलिस को युवक के पास से एक सुसाइड लेटर मिला है, जिसमें उसने कानपुर में भाई-बहन की हत्या की बात कबूल करते हुए स्वेच्छा से मरने की इच्छा जताई है.

यह भी पढ़ें: ग्वालियर में शराब तस्करी का बेहद शातिर तरीका, ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा

 

पुलिस के अनुसार घटना सोमवार दोपहर की है, जब होटल के कमरा नंबर 27 में आकाश का शव पंखे से लटका मिला. पुलिस के मुताबिक युवक ने पर्दे फाड़कर फांसी लगा ली. आकाश ने शनिवार को कमरा बुक किया था और रविवार को चेकआउट करने के बाद वह वापस लौटा और अपनी ट्रेन छूटने के बाद उसी कमरे में रुका. सोमवार को जब सफाई कर्मचारियों को कोई हलचल नहीं दिखी, तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पहचान पत्र के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस सुसाइड लेटर और हत्या के मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट- संजय लोहानी

