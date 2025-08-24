जबलपुर में दिनदहाड़े पुलिस को खुली चुनौती! थाने के मंदिर से सोने-चांदी के जेवर चुरा ले गया चोर

Jabalpur Theft News: मध्य प्रदेश के जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है. जहां एक चोर ने दिनदहाड़े परिसर में स्थित मंदिर को निशाना बनाया. चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर माता की मूर्ति पर चढ़ाए गए लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए. यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है. यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है. पुलिस अब चोर को पकड़ने के लिए जांच में जुटी है.

थाने के मंदिर से सोने-चांदी के जेवर चुरा ले गया चोर

दरअसल, शमहपुरा थाना परिसर स्थित मंदिर से दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. 23 अगस्त को एक चोर मंदिर का ताला तोड़कर मां दुर्गा की मूर्ति से सोने-चांदी के मुकुट, हार और नथ चुरा ले गया. यह घटना थाना परिसर में हुई जहां हमेशा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. सीसीटीवी फुटेज धुंधली होने के कारण चोर की पहचान करना मुश्किल हो रहा है. पुलिस ने आसपास के कैमरों की भी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया है.

स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

यह पूरी घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब एक युवक हाथ में थैला लेकर शहपुरा थाना परिसर में स्थित मंदिर में दाखिल हुआ. उसने पहले मंदिर का ताला तोड़ा और फिर मां दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़े कीमती आभूषण उतारकर अपने थैले में रख लिए. सबसे हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात थाने के अंदर हुई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी. शाम लगभग 6 बजे जब मंदिर के पुजारी नियमित पूजा के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा के सारे गहने गायब हैं. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि जब खुद पुलिस थाना ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी दी जा सकती है. (सोर्स- टीवी9)

