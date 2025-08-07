MP News: जबलपुर में छिपी है सोने की खदान! सिहोरा में सर्वे से खुलेगा बड़ा राज

Gold Mine Found In Jabalpur: मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की सिहोरा तहसील की बेला पंचायत के बिनेका गांव में सोने की खदान होने की संभावना है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीआईसी) के महानिदेशक ने कहा है कि इस मामले में अभी प्रारंभिक जांच चल रही है. उन्होंने कई हेक्टेयर ज़मीन में सोना मिलने की खबर को खारिज करते हुए कहा कि सोना तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन खनन भंडार की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती. ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे टीम ने गांव में ड्रिलिंग करके मिट्टी के नमूने लिए हैं. जांच के बाद ही तय होगा कि यहाँ खनन सोना है या नहीं.

सिहोरा में सोने की खदान मिलने की संभावना

दरअसल, सिहोरा तहसील अंतर्गत बेला पंचायत के बिनेका गांव में सोने की खदान मिलने की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों की एक टीम ने सर्वेक्षण किया है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की टीम ने गांव में ड्रिलिंग कर मिट्टी के नमूने लिए हैं. जीएसआई के महानिदेशक असित शाहा ने बताया कि यह जांच अभी शुरुआती चरण में है, और इस जगह पर खनन योग्य सोने के भंडार की पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी. देश भर में 450 और मध्य प्रदेश में 40 अन्वेषण परियोजनाएं चल रही हैं. गांव में संभावित सोने की चर्चा ने उत्सुकता और उम्मीद दोनों जगाई हैं.

शुरुआती चरण में है जांच

जीआईसी भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कहना है कि इस मामले में जांच अभी शुरुआती चरण में है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि एक टीम सर्वेक्षण के लिए आई थी और उसने गांव में ड्रिलिंग करवाई और मिट्टी के नमूने लिए, जिससे यहाँ सोना होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, जांच अभी शुरुआती चरण में है और सोना कितना हो सकता है, यह अभी भी संभावना का विषय है.

सोना है या नहीं?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक आसित शाहा ने कहा है कि कई हेक्टेयर ज़मीन में सोना मिलने की खबर फिलहाल सच नहीं है. देश में जीआईसी की 450 और मध्य प्रदेश में 40 अन्वेषण परियोजनाएं हैं. सोना हर जगह पाया जाता है, लेकिन वह अभी खदान या भंडार की पुष्टि नहीं कर सकते. फिलहाल यहां प्रारंभिक सर्वेक्षण का काम चल रहा है. सर्वेक्षण के बाद तय होगा कि खनन लायक सोना है या नहीं.

