MP में युवाओं की मुश्किलें बढ़ीं, ESB की ये 4 बड़ी भर्तियां 2025 में नहीं होंगी, जानें कौन-कौन सी

Madhya Pradesh News: एमपी के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है. बता दें कि (ESB) की चार बड़ी भर्ती पात्रता परीक्षाएं 2025 में आयोजित नहीं की जाएंगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:03 PM IST
MP में युवाओं की मुश्किलें बढ़ीं, ESB की ये 4 बड़ी भर्तियां 2025 में नहीं होंगी, जानें कौन-कौन सी

ESB Recruitment Exams In Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं की परेशानी बढ़ गई है. राज्य के कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) ने स्पष्ट किया है कि 2025 के शेड्यूल में चार बड़ी भर्ती पात्रता परीक्षाएं शामिल नहीं होंगी, जिसका सीधा असर 13 लाख से अधिक आवेदकों पर पड़ेगा.  एग्जाम अब 2026 के शेड्यूल में शामिल होने के बाद होंगे.

MP में युवाओं की मुश्किलें बढ़ीं
दरअसल, मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ा झटका है क्योंकि ESB ने 2025 में चार मुख्य पात्रता परीक्षाएं—उच्च माध्यमिक शिक्षक, वनरक्षक, जेल प्रहरी, समूह-03 उप यंत्री और ITI प्रशिक्षण अधिकारी न आयोजित करने का निर्णय लिया है. ये सभी परीक्षाएं अब 2026 के शेड्यूल में शामिल की जाएंगी. 2024 में इन परीक्षाओं में 13 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिससे युवाओं में उम्मीदें बढ़ी थीं. माना जा रहा है कि 2025 के ESB शेड्यूल में पहले से न होने के बावजूद आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक और सूबेदार-स्टेनो जैसी परीक्षाएं कराने के कारण यह देरी हुई है.

ESB की ये चार बड़ी भर्तियां 2025 में नहीं होंगी
जो एग्जाम 2025 में नहीं होंगे, उनमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, समूह 03 उप यंत्री परीक्षा और आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा शामिल हैं. ये सभी एग्जाम अब 2026 के रिक्रूटमेंट शेड्यूल में शामिल होंगे.  ये भर्ती 2025 में नहीं होने की वजह मानी जा रही जो इस साल ESB के शेड्यूल में नहीं थी फिर भी वह परीक्षाएं हुई जैसे की आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, सूबेदार स्टेनो भर्ती. 2024 में इन एग्जाम के लिए 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन मिले थे, जिससे वे काफी निराश हैं.

