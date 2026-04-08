Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3170678
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जबलपुर में फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, सांस लेने के लिए अपनाया गजब का जुगाड़

Jabalpur News: जबलपुर में एक अंतरराज्यीय चोर को पकड़ने के दौरान फिल्मी घटना घटी. आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग निकला और एक तालाब में छिप गया, जहां वह लगभग पांच घंटे तक पानी में डूबा रहा और कमल की डंडी के सहारे सांस लेता रहा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबलपुर में फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, सांस लेने के लिए अपनाया गजब का जुगाड़

Jabalpur News: मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस और RPF ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है. आरोपी ने रीवा-इटवारी एक्सप्रेस के AC कोच से एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ा गया. जब ट्रेन खितौला रेलवे स्टेशन के पास धीमी हुई, तो वह उससे कूदकर भाग निकला और पास में ही स्थित काई से भरे एक गहरे तालाब में कूद गया.

वह लगभग पांच घंटों तक पानी के नीचे छिपा रहा. हैरानी की बात यह है कि सांस लेने के लिए उसने कमल की डंडी का सहारा लिया. आखिरकार गोताखोरों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

पुलिस से बचने तालाब में कूदा चोर
दरअसल, यह घटना रीवा-इटवारी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई. AC कोच में एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश करते समय आरोपी RPF (रेलवे सुरक्षा बल) की नजर में आ गया. जैसे ही खितौला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन धीमी हुई, आरोपी कूदकर भाग गया. जब पुलिस ने गोताखोरों की एक टीम की मदद से खोज शुरू की, तो उन्हें पता चला कि आरोपी पानी की सतह पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. चालाक चोर हरविंदर सिंह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ एक कमल की डंडी का सहारा ले रहा था. लगभग पांच घंटे की कड़ी खोज के बाद गोताखोर उसे काई के बीच से बाहर निकालने में कामयाब रहे. इसके बाद हुई जांच में जो खुलासे सामने आए, उन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें

 

400 से ज्यादा चोरियां कर चुका है चोर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला 32 वर्षीय हरविंदर सिंह अब तक पूरे देश में 400 से ज्यादा चोरियां कर चुका है. उसने 2017 में बिजनौर की हल्दौर नगर पालिका में वार्ड पार्षद के तौर पर भी काम किया था. 2018 में उसके पास से ₹70 लाख के हीरे और गहने बरामद किए गए थे. पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तलाश आठ राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​कर रही थीं. जबलपुर पुलिस और RPF फिलहाल उससे अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही हैं.

रिपोर्ट-कुलदीप बबेले

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

jabalpur newsmp news

Trending news

satna news
सतना में भीषण अग्नि-कांड! 7 किसानों की 12 एकड़ फसल जलकर राख, भारी नुकसान
mp news hindi
स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, MP के कॉलेजों में ही मिलेगी इंजीनियरिंग की लेटेस्ट ब्रांच
jabalpur news
फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, फिर..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP तिलक लगाकर करेगी किसानों का स्वागत, भोपाल में TET के विरोध में शिक्षकों का हल्ला बोल, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में 8 अप्रैल को 50 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे नहीं रहेगी बिजली
satna news
'नौकरी कोई छीन नहीं सकता जो उखाड़ना है उखाड़ लो..' कलेक्ट्रेट में सोते पकड़े गए बाबू
Bhairavgarh Jail Ujjain
भैरवगढ़ जेल में खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों होश
gwalior news
ग्वालियर में सनसनी, 3 भाई-बहनों ने ताल में लगाई छलांग; घर में पहले से पड़ी थी एक लाश
Protest Against Gas Cylinders
गैस की किल्लत पर भड़के लोग, खाली सिलेंडर कंधे पर उठा जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता...
land fraud scam
सावधान! एक ही जमीन को कई बार बेचा, पति पत्नी ने मिलकर लगाया 1.5 करोड़ का चूना...