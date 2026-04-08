जबलपुर में फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया चोर, पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा, 5 घंटे छिपा रहा, सांस लेने के लिए अपनाया गजब का जुगाड़

Jabalpur News: मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस और RPF ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है. आरोपी ने रीवा-इटवारी एक्सप्रेस के AC कोच से एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ा गया. जब ट्रेन खितौला रेलवे स्टेशन के पास धीमी हुई, तो वह उससे कूदकर भाग निकला और पास में ही स्थित काई से भरे एक गहरे तालाब में कूद गया.

वह लगभग पांच घंटों तक पानी के नीचे छिपा रहा. हैरानी की बात यह है कि सांस लेने के लिए उसने कमल की डंडी का सहारा लिया. आखिरकार गोताखोरों की मदद से उसे पकड़ लिया गया.

पुलिस से बचने तालाब में कूदा चोर

दरअसल, यह घटना रीवा-इटवारी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई. AC कोच में एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश करते समय आरोपी RPF (रेलवे सुरक्षा बल) की नजर में आ गया. जैसे ही खितौला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन धीमी हुई, आरोपी कूदकर भाग गया. जब पुलिस ने गोताखोरों की एक टीम की मदद से खोज शुरू की, तो उन्हें पता चला कि आरोपी पानी की सतह पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. चालाक चोर हरविंदर सिंह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था और बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ एक कमल की डंडी का सहारा ले रहा था. लगभग पांच घंटे की कड़ी खोज के बाद गोताखोर उसे काई के बीच से बाहर निकालने में कामयाब रहे. इसके बाद हुई जांच में जो खुलासे सामने आए, उन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.

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400 से ज्यादा चोरियां कर चुका है चोर

उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला 32 वर्षीय हरविंदर सिंह अब तक पूरे देश में 400 से ज्यादा चोरियां कर चुका है. उसने 2017 में बिजनौर की हल्दौर नगर पालिका में वार्ड पार्षद के तौर पर भी काम किया था. 2018 में उसके पास से ₹70 लाख के हीरे और गहने बरामद किए गए थे. पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तलाश आठ राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​कर रही थीं. जबलपुर पुलिस और RPF फिलहाल उससे अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही हैं.

रिपोर्ट-कुलदीप बबेले

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