सुरों से सजी विरासत: भोपाल में आष्टेवाले घराने के तीन दिवसीय सांगीतिक समारोह का भव्य समापन

MP News: उज्जैन के 150 साल पुराने आष्टेवाले घराने के दिवंगत गुरु वासुदेव राव आष्टेवाले की जयंती मनाने के लिए आयोजित तीन दिवसीय म्यूजिकल फेस्टिवल भोपाल में खत्म हो गया. अंतरराष्ट्रीय सितार वादिका स्मिता नागदेव और उनके शिष्यों ने सितार पर एक शानदार परफॉर्मेंस दी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:16 PM IST
Bhopal News: उज्जैन के प्रतिष्ठित और डेढ़ सौ साल पुराने आष्टेवाले घराने की समृद्ध संगीत विरासत को समर्पित तीन दिवसीय उत्सव 24 जनवरी, 2026 को भोपाल में संपन्न हुआ. गुरु स्वर्गीय वासुदेव राव आष्टेवाले की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर सितार वादक और घराने की शिष्या स्मिता नागदेव ने अपनी शिष्याओं डॉ. प्रभा देसिकन, योजना लाड, सीमा नायक, सौम्या अर्गल और गीतांशी जोशी के साथ मिलकर सितार वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी.अलंकृता तिवारी और आस्था गाडगे ने तबला संगत की. कार्यक्रम के दौरान बसंत लोक गीत और सरस्वती वंदना (देवी सरस्वती की प्रार्थना) प्रस्तुत की गई.

सितार वादन की मनमोहक प्रस्तुति
समारोह के पहले और दूसरे दिन उज्जैन और इंदौर में शास्त्रीय संगीत और सितार वादन पर चर्चा हुई. उज्जैन में, कालिदास अकादमी में घराने के गुरु आनंद राव आष्टेवाले को सम्मानित किया गया. समापन समारोह भोपाल में दुष्यंत कुमार मेमोरियल पांडुलिपि संग्रहालय में हुआ था, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर डॉ.वीना सिन्हा की कविताओं पर आधारित एक छोटा नाटक 'तुम फिर भी जीना लड़की' मंचित किया गया. इस नाटक का निर्देशन प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता राहुल शर्मा 'राहुल्य' ने किया. मंचीय प्रस्तुति में प्राची चौकसे, बाल कलाकार लावण्या चौकसे, खुशी विजयवर्गीय, सौम्या अर्गल शामिल थीं.

बेटियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास
कविता की लेखिका डॉ सिन्हा ने कहा कि, अपने सेवाकाल में उन्हें समाज में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार हमेशा झकझोरते रहे. अब समय है कि हम बेटियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करें. वरिष्ठ आईएएस (सेवानिवृत्त) अजातशत्रु श्रीवास्तव ने नाटिका की सराहना करते हुए कहा कि, बेटियों के संरक्षण के लिया जागरूकता फैलाने के लिए इस नाटिका का ग्राम पंचायत स्तर पर  मंचन करने की आवश्यकता है.

आष्टेवाले घराने के गुरु आनंद राव जी का सम्मान
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वर रंग कला और सांस्कृतिक सोसायटी ने पहले उज्जैन और इंदौर में मनमोहक प्रस्तुतियां दी. समारोह के पहले दिन उज्जैन में कालिदास अकादमी ऑडिटोरियम में मुख्य अतिथि कालिदास अकादमी के निदेशक गोविंद गांधे की उपस्थिति में घराने के गुरु आनंद राव आष्टेवाले को सम्मानित किया गया.

उज्जैन और इंदौर में  आष्टेवाले घराने की छठी पीढ़ी की प्रतिनिधि मंगला आष्टेवाले (ज्योति ठक्कर) ने स्मिता नागदेव के साथ घराने की संगीत यात्रा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शास्त्रीय संगीत पर संगीतमय बातचीत की, और सितार वादन भी प्रस्तुत किया. समापन समारोह में वरिष्ठ IAS (सेवानिवृत्त) अधिकारी अजातशत्रु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे.

