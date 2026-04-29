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ये तीन ट्रेनें रतलाम जिले के पिंगलेश्वर स्टेशन पर रुकेगी, रेलवे ने इस वजह से दिया स्टॉपेज

Pingleshwar Station: रतलाम के पिंगलेश्वर स्टेशन पर तीन लंबी दूरी की ट्रेनों को स्टॉपेज दिया गया है. रेलवे ने खास वजह से इन ट्रेनों को यहां रोकने की अनुमति दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:03 PM IST
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यहां रुकेगी तीन गाड़ियां
यहां रुकेगी तीन गाड़ियां

Ratlam News: रतलाम और उज्जैन के बीच आने वाले पिंगलेश्‍वर रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनों को रेलवे ने अस्थाई रुप से स्टॉपेज दिया है. क्योंकि जय बाबा गुरुदेव के 14वें वार्षिक सत्‍संग और भंडारे का यहां आयोजन किया जा रहा है. जिससे यहां आने वाली भीड़ को लेकर रेलवे ने भी प्लानिंग कर ली है. रतलाम उज्जैन समेत दूसरी स्टेशनों पर भीड़ न बढ़े इसलिए पिंगलेश्‍वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जा रहा है. यहां तीन गाड़ियां 11 से 17 मई तक रुकेगी. जिससे सत्संग और भंडारे में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को यहां राहत मिल सकेगी. 

ये तीन गाड़ियां रुकेगी 

रतलाम रेल मंडल की तरफ से बताया गया कि पिंगलेश्‍वर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या गाड़ी संख्या 19341/19342 नागदा-बीना-नागदा एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 19339/19340 दाहोद-भोपाल-दाहोद एक्‍सप्रेस और गाड़ी संख्या 59319/59320 उज्‍जैन-भोपाल पैसेंजर ट्रेन को 1-1 मिनट का स्टॉपेज दिया जा रहा है. ऐसे में दोनों तरफ से पिंगलेश्वर आने और जाने में यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है. जबकि यात्रियों की भीड़ भी नहीं बढ़ेगी. क्योंकि इस सत्संग में बड़ी संख्या में लोग शामिल होन के लिए आते हैं. जिससे यहां यात्रियों की भीड़ बढ़ती है. यही वजह है कि गाड़ियों को यहां रोका जा रहा है. 

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रतलाम जंक्शन पर भी भीड़ 

रतलाम जंक्शन पर भी इन दिनों यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है. क्योंकि समर वेकेशन होने की वजह से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. ऐसे में एक तरफ स्पेशल गाड़ियों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ पहले से चल रही स्पेशल गाड़ियों के फेरों में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है. रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली दो ट्रेनों के फेरों को भी रेलवे ने बढ़ा दिया है. 

मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम और अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोत्तरी की गई है. रेलवे ने ट्रेनों के दो-दो फेरों को बढ़ा दिया है. गाड़ी संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम स्पेशल अब 13 मई तक के लिए और गाड़ी संख्या 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 14 मई तक के लिए विस्तारित कर दिया है. इसी तरह से गाड़ी संख्या 09447 अहमदाबाद-पटना स्पेशल ट्रेन को भी 13 मई और गाड़ी संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद स्पेशल को 15 मई तक के लिए विस्तार किया है. इन ट्रेनों का विस्तार होने से भी भी यात्रियों को फायदा मिलेगा. 

ये भी पढ़ेंः हरदा वासियों को बड़ी सौगात, बनारस और पुणे जाना होगा आसान, इस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी 

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