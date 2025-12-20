एक साल में एमपी को दो मेट्रो शहरों की सौगात, भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए किराया

Bhopal Metro Inauguration: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार 20 दिसंबर को सबसे ज्यादा सुविधाओं वाली मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से शुरू की है. इसके बाद सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां पर एक ही साल में दो शहरों में मेट्रो की शुरूआत हुई है.

भोपाल मेट्रो के पहले चरण में ऑरेंज लाइन के ‘प्रायोरिटी कॉरिडोर’ को यात्रियों के लिए शुरू किया गया है. करीब 7 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन शामिल किए गए हैं. इनमें एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर प्रमुख हैं. यह मार्ग शहर के व्यस्त इलाकों में यातायात को आसान बनाने और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. हालांकि, यात्रियों के सफर के लिए 21 दिसंबर से मेट्रो खोली जाएगी.

भोपाल मेट्रो की लागत

मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 10 हजार 33 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें से प्रायोरिटी कॉरिडोर पर लगभग 2 हजार 225 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इस 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर प्रतिदिन करीब 3 हजार यात्रियों के सफर करने का अनुमान है. मेट्रो सेवा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि शहर को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का मजबूत विकल्प भी मिलेगा, जो भविष्य के विकास की दिशा तय करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिलेंगी हाईटेक सुविधा

1. यात्रियों के लिए सभी स्टेशनों पर हाई स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर

2. AI पर आधारित सीसीटीवी की सुविधा

3. दिव्यांगों के लिए सुगम प्रवेश और व्हील चेयर की सुविधा

4. प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर और ग्रेड 4 सिग्नल सिस्टम

5. रीजेनेरटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा और सोलर पावर का उपयोग

6. कोचों में एसी, आरामदायक सीटें, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा



कितना लगेगा किराया?

1. सुभाष नगर से एम्स तक 40 रुपए

2. बोर्ड ऑफिस से डीआरएम ऑफिस तक 30 रुपए

3. केंद्रीय विद्यालय से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक 30 रुपए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!