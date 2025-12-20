Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047831
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एक साल में एमपी को दो मेट्रो शहरों की सौगात, भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए किराया

Bhopal Metro Start: राजधानी भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है. 20 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी है. बता दें कि पहले चरण में 7 किमी लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 8 स्टेशन के बीच मेट्रो दौडेगी. इससे शहर में सफर काफी आसान होगा. इसके अलावा, जाम व प्रदूषण से भी राहत मिलेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक साल में एमपी को दो मेट्रो शहरों की सौगात, भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए किराया

Bhopal Metro Inauguration: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार 20 दिसंबर को सबसे ज्यादा सुविधाओं वाली मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से शुरू की है. इसके बाद सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां पर एक ही साल में दो शहरों में मेट्रो की शुरूआत हुई है. 

भोपाल मेट्रो के पहले चरण में ऑरेंज लाइन के ‘प्रायोरिटी कॉरिडोर’ को यात्रियों के लिए शुरू किया गया है. करीब 7 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन शामिल किए गए हैं. इनमें एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर प्रमुख हैं. यह मार्ग शहर के व्यस्त इलाकों में यातायात को आसान बनाने और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. हालांकि, यात्रियों के सफर के लिए 21 दिसंबर से मेट्रो खोली जाएगी. 

भोपाल मेट्रो की लागत
मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 10 हजार 33 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें से प्रायोरिटी कॉरिडोर पर लगभग 2 हजार 225 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इस 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर प्रतिदिन करीब 3 हजार यात्रियों के सफर करने का अनुमान है. मेट्रो सेवा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि शहर को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन का मजबूत विकल्प भी मिलेगा, जो भविष्य के विकास की दिशा तय करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिलेंगी हाईटेक सुविधा
1. यात्रियों के लिए सभी स्टेशनों पर हाई स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर
2. AI पर आधारित सीसीटीवी की सुविधा
3. दिव्यांगों के लिए सुगम प्रवेश और व्हील चेयर की सुविधा
4. प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर और ग्रेड 4 सिग्नल सिस्टम
5. रीजेनेरटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा और सोलर पावर का उपयोग
6. कोचों में एसी, आरामदायक सीटें, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा
fallback
कितना लगेगा किराया?
1. सुभाष नगर से एम्स तक 40 रुपए
2. बोर्ड ऑफिस से डीआरएम ऑफिस तक 30 रुपए
3. केंद्रीय विद्यालय से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक 30 रुपए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhopal Metro InaugurationBhopal Metro Rail

Trending news

Bhopal Metro Inauguration
भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितना लगेगा किराया?
MP police news
अब तनावमुक्त रहेगी एमपी पुलिस! 21 दिसंबर को मौन धारण करेंगे 50 हजार से ज्यादा जवान
mp news
एनीमिया का गढ़ बन रहा है MP! हर दूसरे बच्चे और हर तीसरी महिला को एनीमिया का खतरा
mp news
MP श्रम विभाग की अनूठी पहल, AI और टेक्नोलॉजी बदल रही मजदूरों के STAR
indore weather
पचमढ़ी से भी ठंडा रहा इंदौर, अब तक की सबसे सर्द रात, पारा 4.1°C तक गिरा
mp news
7 दिनों तक अलग-अलग शहरों में छिपे रहे 9वीं के बच्चे, सोशल मीडिया खोलते ही पकड़ाए
bhopal news
भोपाल में न्यू ईयर से पहले बड़ा धमाका! क्राइम ब्रांच ने पकड़ी लाखों की अवैध शराब
onion prices
प्याज ने रुलाया खून के आंसू! मंडी में गिरते दामों ने किसानों को किया बेहाल...
raja raghuwanshi
राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, आखिर क्यों पत्नी ने उजाड़ा अपना ही सुहाग
chhattisgarh news
केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत