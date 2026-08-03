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ओंकारेश्वर से भोजेश्वर तक...सावन में जरूर करें एमपी के इन शिव मंदिरों के दर्शन

MP Famous Shiv Temples: श्रावण मास में उज्जैन के महाकालेश्वर के अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य ऐतिहासिक और पवित्र शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है. इनमें रायसेन का भोजेश्वर मंदिर और नर्मदा नदी के किनारे स्थित ओंकारेश्वर मंदिर खास तौर पर फेमस है. ऐसे में आज हम आपको एमपी के पांच मशहूर शिव मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 03, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:14 PM IST
ओंकारेश्वर से भोजेश्वर तक...सावन में जरूर करें एमपी के इन शिव मंदिरों के दर्शन
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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