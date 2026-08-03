ओंकारेश्वर से भोजेश्वर तक...सावन में जरूर करें एमपी के इन शिव मंदिरों के दर्शन

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सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास समय माना जाता है. मध्य प्रदेश में शिव के कई मशहूर मंदिर हैं, जहां इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. ओंकारेश्वर, भोजेश्वर, गुप्तेश्वर और सिद्धनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिर आस्था के बड़े केंद्र हैं. देश भर से लाखों भक्त यहां आकर जलाभिषेक करते हैं और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. प्राचीन इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर शिव के ये पवित्र धाम भक्तों को गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं. अगर आप सावन के दौरान शिव मंदिरों की तीर्थयात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन जगहों पर जरूर जाएं.
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन)
उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यहां होने वाली भस्म आरती दुनिया भर में मशहूर है. सावन के महीने में लाखों भक्त पूजा-अर्चना करने के लिए मंदिर आते हैं. इस मंदिर के दर्शन का बहुत धार्मिक महत्व है.
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (खंडवा)
नर्मदा नदी के किनारे बसा ओंकारेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह मंदिर पवित्र चिह्न 'ओम' (ॐ) के आकार वाले एक द्वीप पर बना है. सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु नर्मदा में पवित्र डुबकी लगाने के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहां पूजा-अर्चना करने और आशीर्वाद मांगने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. कहा जाता है कि यहां रात्रि में भगवान शिव और पार्वती शयन करने आते हैं.
भोजेश्वर मंदिर (रायसेन)
भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भोजपुर में स्थित भोजेश्वर मंदिर अपने विशाल शिवलिंग के लिए मशहूर है. लगभग 18 फीट ऊंचा यह शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है. राजा भोज द्वारा बनवाया गया यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है. सावन में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
गुप्तेश्वर महादेव मंदिर (जबलपुर)
जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके के पास स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा संगम है. यह मंदिर सावन के महीने में विशेष पूजा और जलाभिषेक का केंद्र होता है. नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने के लिए यहां आते हैं.
पशुपतिनाथ मंदिर (मंदसौर)
मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है. सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार को सुबह से ही दुनिया भर में मशहूर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. साथ ही भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.
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