 MP Live News: राष्ट्रगान पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, नवरात्रि से पहले क्यों भड़की उषा ठाकुर? कालाबाजारी पर भी सवाल
MP News Live Update: आज 19 सितंबर को मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध तक की हर बड़ी खबर अब आपको मिलेगी एक ही जगह. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:45 AM IST
MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

मस्जिद-मंदिर में हो राष्ट्रगान -धीरेंद्र
छतरपुर की 75 साल पुरानी श्री अन्नपूर्णा रामलीला में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान की आरती के बाद राष्ट्रगान गाया और हजारों लोगों ने सावधान मुद्रा में उनका साथ दिया. उन्होंने मांग की कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि धर्म के साथ देशभक्ति का भाव भी मजबूत हो.

नवरात्रि से पहले भड़कीं उषा ठाकुर
इंदौर में पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने नवरात्रि से पहले गरबा पंडालों में फिल्मी गानों, छोटे कपड़ों और टैटू को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व व्यावसायिकता और फूहड़ता से मुक्त रहना चाहिए. माता-पिता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियां केवल सजधज और नृत्य तक सीमित न रहें, बल्कि शक्ति साधना और भक्ति की ओर ध्यान दें.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में खुलासा
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद नया खुलासा हुआ है. ED की चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने हजार करोड़ से ज्यादा हैंडल किए, 200 करोड़ की सीधी कमाई की और ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में लगाया. जांच में "बिग बॉस" नामक वॉट्सऐप ग्रुप से पैसों की डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं.

जश्न में डूबा एमपी का मिनी कश्मीर
नर्मदापुरम जिले के हिल स्टेशन पचमढ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद पचमढ़ी में खुशी की लहर है. सभी पचमढ़ी बासी इस निर्णय के बाद बेहद खुश नजर आ रहे हैं. दरअसल, पचमढ़ी केंटोनमेंट बोर्ड एरिया में 2002 से नए निर्माण को लेकर हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ था, जिसके अंतर्गत पचमढ़ी में कहीं भी निर्माण कार्य नहीं हो सकते थे. 

छत्तीसगढ़ में अजब-गजब कारनामा
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक मर चुके इंजीनियर का तबादला किया गया है. बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से जारी ट्रांसफर लिस्ट में दल्लीराजहरा नगर पालिका में पदस्थ रहे उप अभियंता योगानंद सोम का दबादला किया है. जिनका दो महीने पहले निधिन हो गया था. 

मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी
एमपी में खाद और यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं और अभी भी खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगी है. किसान एक एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो लगातार खाद की कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं. इस बीच अब सूबे के दमोह में खाद की कालाबाजारी और फर्जीवाड़े का मामला पुलिस का रोजनामचा में दर्ज हुआ है. 

ग्वालियरः पुलिस जवान पर फायरिंग
ग्वालियर में घाटीगांव हाइवे पर बाइक सवार आरक्षक को चार बदमाशों ने गोली मारकर लूट लिया और फरार हो गए. घायल आरक्षक को इलाज के लिए ग्वालियर आ रहे पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार अपने वाहन में बैठाकर अस्पताल लेकर आए, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घायल आरक्षक की हालत स्थिर बताई जा रही है.

 

