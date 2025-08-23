Rewa Wall Collapse: रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर

Rewa Wall Collapse: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक दुखद हादसा खबर सामने आ रही है, जहां एक पुराने मकान की दीवार ढहाते समय उसके नीचे तीन लोग दब गए. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के नंदना का बताया जा रहा है. जहां, एक व्यक्ति अपने घर की पुरानी दीवार को गिरा रहा था. इसके साथ काम पर एक मजदूर भी था. इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिरने लगी. जिसके चपेट में तीन लोग आ गए. इस दुखद हादसे में मकान मालिक और उसके साथ काम कर रहे मजदूर की मौक पर ही मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

घटना के बाद से वहां चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को निकाल. तब तक दो लोगों की मौत हो चुकी थी. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक आनन-फानन में तुंरत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बैंकुठपुर थाना पुलिस पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बताया जा रहा है कि परिजन दीवार हटाकर नए मकान का निर्माण कराना चाह रहे थे. लेकिन तब तक यह बड़ा हादसा हो गया. मकान मालिक और मजदूर के परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

मकान मालिक रावेंद्र सिंह शनिवार को अपने घर में काम लगाए हुए थे, और उसके लिए उन्होंने दो मजदूर गणेश कोल और रिंकू कोल को मजदूरी के लिए लेकर आए थे. जहां पर मजदूरों द्वारा पुरानी कच्ची दीवार गिराई जा रही थी. उसी दौरान दीवार भरभरा कर गिर गई और तीनों उसकी चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए. आनन फानन में तीनों को अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर मकान मालिक रावेंद्र सिंह और गणेश कोल को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे मजदूर रिंकू कोल की हालत गंभीर है. जिसका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है.

