Rewa Wall Collapse: रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893543
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Rewa Wall Collapse: रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर

Rewa News: रीवा में पुरानी दीवार गिरने से मकान मालिक समेत एक लेबर की मौत हो गई है. वहीं, एक युवक गंभीर रूप से घायल है. जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)
Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)

Rewa Wall Collapse: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक दुखद हादसा खबर सामने आ रही है, जहां एक पुराने मकान की दीवार ढहाते समय उसके नीचे तीन लोग दब गए. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के नंदना का बताया जा रहा है. जहां, एक व्यक्ति अपने घर की पुरानी दीवार को गिरा रहा था. इसके साथ काम पर एक मजदूर भी था. इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिरने लगी. जिसके चपेट में तीन लोग आ गए. इस दुखद हादसे में मकान मालिक और उसके साथ काम कर रहे मजदूर की मौक पर ही मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. 

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
घटना के बाद से वहां चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को निकाल. तब तक दो लोगों की मौत हो चुकी थी. वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक आनन-फानन में तुंरत  संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बैंकुठपुर थाना पुलिस पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

बताया जा रहा है कि परिजन दीवार हटाकर नए मकान का निर्माण कराना चाह रहे थे. लेकिन तब तक यह बड़ा हादसा हो गया. मकान मालिक और मजदूर के परिजनों को रो रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

लेटेस्ट अपडेट
मकान मालिक रावेंद्र सिंह शनिवार को अपने घर में काम लगाए हुए थे, और उसके लिए उन्होंने दो मजदूर गणेश कोल और रिंकू कोल को मजदूरी के लिए लेकर आए थे. जहां पर मजदूरों द्वारा पुरानी कच्ची दीवार गिराई जा रही थी. उसी दौरान दीवार भरभरा कर गिर गई और तीनों उसकी चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए. आनन फानन में तीनों को अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर मकान मालिक रावेंद्र सिंह और गणेश कोल को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे मजदूर रिंकू कोल की हालत गंभीर है. जिसका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है.

अजय मिश्रा, जी मीडिया, रीवा

ये भी पढ़ें- Rewa News: वाह गुरुजी वाह! ना पब ना बार ठेले को ही बना दिया वाइन शॉप; जमकर छलकाएं जाम

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रीवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

rewaaccident

Trending news

rewa
रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत,एक की हालत गंभीर
Gariaband
अस्पताल है या मजाक? यहां डॉक्टर या नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन,सरकार दे जवाब
cm mohan yadav
MP की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत, समय से इतने दिन पहले रिहा होंगे 14000 कैदी
chhattisgarh news
रेलवे का काम बना मुसीबत,27 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेन
damoh news
अब IIT-JEE के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, MP में यहां शुरू हुई फ्री कोचिंग
mp news
पसंदीदा शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है महिला! MP हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा कोई कानून...
mp education news
अब 'माटसाब' नहीं मार पाएंगे बंक! एमपी में स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती
bhopal news
भोपाल में मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल
Kawardha Breaking News
कामठी मंदिर विवाद पर बवाल, पंडरिया में फिर भड़के हिंदू संगठन, बिलासपुर हाईवे जाम
damoh news
दमोह में रहस्यमई बीमारियों का प्रकोप, अस्पताल में रोज आ रहे 400 से ज्यादा मरीज
;