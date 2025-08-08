Seoni Accident: सिवनी में दर्दनाक हादसा! बनारस से महाराष्ट्र जा रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा, 2 की मौत, 11 घायल

Seoni Road Accident: मध्य प्रदेश सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां तेज रफ्तार डंपर ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी., इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है. जबकि दर्जनों कांवड़ियां घायल बताए जा रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से कांवड़ियों को सिवनी जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

जानिए पूरा घटनाक्रम

दरअसल, सिवनी के नेशनल हाईवे 44 पर एक कांवड़ियों का दल बनारस से अकोला महाराष्ट्र की ओर जा रहा था. इस दल के साथ एक एक ट्रैक्टर भी चल रहा था. ये ये लोग रोड के किनारे पैदल चल रहे थे. तभी एक डंफर तेज गति से आया और कांवड़ियों को कुचलते हुए ट्रैक्टर से जा टकराया. इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. यह घटना बंडोल थाना क्षेत्र के चोरगरठिया गांव के पास हुआ है, जब करीब 30-35 कांवड़ियों का दल बनारस से पैदल यात्रा कर लौट रहा था.

बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात्रि की थी, तब तक बचाव कर्मी पहुंच पाते तब तक दो लोगों की मौके पर मौत हो गई तो वहीं दर्जनों कांवड़िया घायल हो गए. सभी को सिवनी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. वहीं, मृतकों के घर वाले से पुलिस ने संपर्क कर सूचना दे दी गई है. साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दे है.

हादसे के बादग कांवड़ियों को सिवनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां दो कांवड़ियों की मौत हो गई है. वहीं, 11 कांवड़ियों का उपचार जारी है. इसमें 3 कांवडिये की हालत गंभीर है.

रिपोर्ट- प्रशांत शुक्ला, जी मीडया, सिवनी

ये भी पढ़ें- Gwalior Hit and Run: नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.