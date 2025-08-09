टीकमगढ़ में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, धड़ से अलग थे सिर और पैर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2874253
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

टीकमगढ़ में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, धड़ से अलग थे सिर और पैर

MP News: टीकमगढ़ में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटा एक युवक का शव मिला है. मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीकमगढ़ में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, धड़ से अलग थे सिर और पैर

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि यह दुखद घटना अहमदाबाद-बरौनी ट्रेन से हुई जिसमें कटकर युवक का सिर और पैर उसके धड़ से अलग हो गए. सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पुलिस अभी तक मृतक की पहचान नहीं कर पाई है, क्योंकि तलाशी के दौरान उसकी जेब से सिर्फ 60 रुपये और एक माचिस मिली. फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों में उसकी तस्वीरें भेजकर पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह घटना हादसा है या आत्महत्या.

यह भी पढ़ें: Rajgarh News-गैस सिलेंडर बने बम, एक-एक कर हुए 5 धमाके, धमाकों से कांपी धरती

 

धड़ से अलग थे सिर और पैर
दरअसल, टीकमगढ़ के नरगुड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, क्योंकि उसका सिर और पैर धड़ से अलग हो गए थे. घटना की सूचना मिलने के बाद देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. तलाशी के दौरान उसकी जेब से सिर्फ 60 रुपये और एक माचिस मिली, कोई पहचान पत्र नहीं मिला. पुलिस अब मृतक की पहचान करने में जुटी है.

यह भी पढ़ें: MP News: रक्षाबंधन पर गमगीन हुआ सागर, 4 युवकों की मौत, एक साथ उठी तीन दोस्तों की अर्थी

 

अहमदाबाद बरौनी ट्रेन से हुई घटना
पुलिस के मुताबिक, घटना अहमदाबाद बरौनी ट्रेन में हुई. फिलहाल, मृतक की तस्वीर पहचान के लिए आस-पास के थानों में भेज दी गई है. ताकि उसके बारे में जानकारी मिल सके. आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है. युवक का शव देखकर हर कोई हैरान रह गया. क्योंकि सिर और पैर धड़ से अलग थे. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

tikamgarh newsmp news

Trending news

tikamgarh news
टीकमगढ़ में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, धड़ से अलग थे सिर और पैर
rajgarh news
Rajgarh News-गैस सिलेंडर बने बम, एक-एक कर हुए 5 धमाके, धमाकों से कांपी धरती
sagar news
रक्षाबंधन पर गमगीन हुआ सागर, 4 युवकों की मौत, एक साथ उठी तीन दोस्तों की अर्थी
balrampur news
'डॉक्टर ने पीने को कहा है', नशे में धुत मास्टर चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल
mp news
सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे की दबंगई, पत्रकार का मोबाइल छीना, बदसलूकी की
mandla news
Breaking-रक्षाबंधन पर मंडला में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत
shahdol weather
अगस्त में फिर अपना जलवा दिखाएगा मानसून, शहडोल में भारी बारिश की चेतावनी
mp news
हैवान बाप की शर्मनाक हरकत, 16 साल की बेटी के साथ किया गंदा काम, गर्भवती हुई तो...
indore news
इंदौर-खंडवा बायपास पर रक्षाबंधन पर अनोखा नजारा, इस बार मिला ये खास तोहफा
chhattisgarh news
रक्षाबंधन पर 'एक पैग पर एक फ्री' ऑफर, राजधानी में शराब पर बवाल, आयोजन पर विवाद
;