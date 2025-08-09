टीकमगढ़ में सनसनी, रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, धड़ से अलग थे सिर और पैर

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि यह दुखद घटना अहमदाबाद-बरौनी ट्रेन से हुई जिसमें कटकर युवक का सिर और पैर उसके धड़ से अलग हो गए. सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पुलिस अभी तक मृतक की पहचान नहीं कर पाई है, क्योंकि तलाशी के दौरान उसकी जेब से सिर्फ 60 रुपये और एक माचिस मिली. फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों में उसकी तस्वीरें भेजकर पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह घटना हादसा है या आत्महत्या.

धड़ से अलग थे सिर और पैर

दरअसल, टीकमगढ़ के नरगुड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, क्योंकि उसका सिर और पैर धड़ से अलग हो गए थे. घटना की सूचना मिलने के बाद देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. तलाशी के दौरान उसकी जेब से सिर्फ 60 रुपये और एक माचिस मिली, कोई पहचान पत्र नहीं मिला. पुलिस अब मृतक की पहचान करने में जुटी है.

अहमदाबाद बरौनी ट्रेन से हुई घटना

पुलिस के मुताबिक, घटना अहमदाबाद बरौनी ट्रेन में हुई. फिलहाल, मृतक की तस्वीर पहचान के लिए आस-पास के थानों में भेज दी गई है. ताकि उसके बारे में जानकारी मिल सके. आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है. युवक का शव देखकर हर कोई हैरान रह गया. क्योंकि सिर और पैर धड़ से अलग थे. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

