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बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं थम रही रीलबाजी, अब यहां वीडियो बनाकर कर पार कर दी सारी हदें

Jabalpur News: जबलपुर में दमोह नाका-मदन महल फ्लाईओवर पर रील बनाने का जानलेवा जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक अपने परिवार की मौजूदगी में फ्लाईओवर की रेलिंग पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 23, 2026, 02:13 PM IST
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बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं थम रही रीलबाजी, अब यहां वीडियो बनाकर कर पार कर दी सारी हदें

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्लाईओवर पर 'रील' बनाने का खतरनाक चलन कम होने का नाम नहीं ले रहा है. दमोह नाका को रानीताल-मदन महल से जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर लोग सोशल मीडिया के लिए स्टंट करने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. हाल ही में हुई एक घटना में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर की रेलिंग पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

फ्लाईओवर पर रीलबाजी
दरअसल, बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ये  रील बनाने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में एक व्यक्ति की घोर लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ अपनी बाइक को सीधे फ्लाईओवर के बीचों-बीच रोक दिया. जहां एक तरफ महिला और बच्चे किनारे खड़े हैं, वहीं वह शख्स रील बनाने के जुनून में डूबा हुआ खतरनाक स्टंट करने के लिए फ्लाईओवर की ऊंची रेलिंग पर चढ़ गया है. नीचे गहरी खाई और चारों ओर तेज़ रफ़्तार से चल रहे ट्रैफिक के बीच, यह स्टंट किसी बड़ी दुर्घटना को खुला न्योता देने से कम नहीं है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का किया घेराव, मोहन कैबिनेट की बैठक, पढ़ें 23 मार्च की खबरें

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बार-बार चेतावनी के बाद भी नहीं थम रही रीलबाजी
इस वीडियो के वायरल होने के बाद जबलपुर पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है. एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पहले भी ऐसे कई मामलों में जुर्माना लगाया गया है और लोगों को समझाया गया लेकिन सोशल मीडिया 'रील्स' बनाने का जुनून अभी भी लोगों पर हावी है. पुलिस साइबर सेल की मदद से, अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और वीडियो फुटेज के आधार पर इसमें शामिल शख्स की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि फ्लाईओवर गाड़ियों के चलने के लिए होते हैं, न कि स्टंट करने या सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए. अब ऐसे लापरवाह लोगों पर भारी जुर्माना लगाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.

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