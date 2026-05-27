Twisha Sharma Death Case: सास गिरिबाला सिंह को जाना पड़ेगा जेल या मिलेगी राहत? MP हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

giribala singh Bail Cancellation: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर आज एमपी हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं मृतका के पिता ने भी इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनावाई की. गिरिबाला सिंह की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई 27 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी. ट्विशा के परिवार और उनके वकील ने इस अग्रिम जमानत का विरोध किया था और इसे रद्द करने की मांग की थी. इस मामले पर सोमवार को दोपहर 2:30 बजे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से पेश वकील ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इसके चलते अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई के लिए तय की है.

गिरिबाला सिंह पर आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं और उनपर आरोप है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बेटे समर्थ सिंह को बचाने की कोशिश की. आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने करीब 46 प्रभावशाली लोगों को फोन किए और जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया. इसके अलावा उन पर सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ कराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है.

अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग

वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. इसलिए जिला अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी जानी चाहिए. वहीं ट्विशा के पति समर्थ शर्मा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही वापस ले ली थी. इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने जबलपुर जिला अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. फिर भोपाल पुलिस समर्थ को भोपाल ले आई और शनिवार को अदालत में पेश करने बाद सात दिन की रिमांड पर लिया है. साथ ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि इस मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देगा.

ये भी पढ़ें : पूर्व विधायक को बड़ा झटका, बैंक फ्रॉड मामले में तीसरी बार टली सुनवाई, दतिया उपचुनाव की चर्चाएं तेज

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट