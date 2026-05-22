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'मुझे देखते ही भाग गया समर्थ'...ट्विशा के पिता के वकील ने खोला सरेंडर का राज, कोर्ट में जमकर हुआ हंगामा

Twisha Sharma Case-ट्विशा शर्मा मौत मामले पति समर्थ सिंह जबलपुर जिला कोर्ट झटका लगा है. कोर्ट ने गलत प्रक्रिया के चलते सरेंडर को मंजूरी नहीं दी. वहीं इस दौरान कोर्ट में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. ट्विशा के पिता के वकील ने समर्थ के जबलपुर में सरेंडर करने को लेकर सवाल खड़े किए. वकील अनुराग श्रीवास्तव ने समर्थ के कोर्ट में चुपचाप पहुंचने और उन्हें देखकर भागने की बात भी कही.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 22, 2026, 08:13 PM IST
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'मुझे देखते ही भाग गया समर्थ'...ट्विशा के पिता के वकील ने खोला सरेंडर का राज, कोर्ट में जमकर हुआ हंगामा

Samarth Singh Surrender News-ट्विशा शर्मा मौत के मामले में उस समय भारी हंगामा और अफरा-तफरी मच गई, जब आरोपी समर्थ सिंह अचानक जबलपुर जिला कोर्ट पहुंच गया. समर्थ सिंह के कोर्ट परिसर में कदम रखत ही दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. वहीं समर्थ को देख मीडिया ने भी उसे घेर लिया. काफी देर तक हंगामा चलता रहा. समर्थ के कोर्ट पहुंचने और सरेंडर को लेकर ट्विशा  के पिता के वकील ने गंभीर आरोप लगाए और सवाल खड़े किए. वकील ने कहा कि इन पर लुकआउट नोटिस जारी है और उन्होंने SIT को तुरंत बुलाने की मांग की. जोर-जोर से वकील अपनी बात रखते हुए भी नजर आए. 

वकील ने लगाए गंभीर आरोप
ट्विशा के पिता के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने समर्थ सिंह और प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगाए. वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार समर्थ सिंह को या तो भोपाल की ट्रायल कोर्ट में या फिर जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करना था. जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने का उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है. वकील ने आरोप लगाया कि समर्थ सिंह एक जज के बेटे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और विशेष सुरक्षा दी जा रही है. 

देखभर भाग निकला समर्थ
अनुराग श्रीवास्तव ने दावा किया कि वे जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो वहां जज मौजूद नहीं थे, सिर्फ तीन क्लर्क मौजूद थे. समर्थ सिंह को वहां अंधेरे में बैठाया गया था. जब उन्होंने इस पर सवाल किया तो किसी के पास जवाब नहीं था. अनुराग ने दावा किया समर्थ ने उन्हें देखा तो वह वहां से भाग निकला. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई. इतना ही नहीं उन्हें कोर्ट परिसर से हटाने की कोशिश भी की गई. हालांकि, वहां उस समय पुलिस थी या नहीं, इसलिए स्थिति साफ नहीं थी. 

जान का खतरा होने का बहाना बनाया
समर्थ सिंह ने सुरक्षा और जान के खतरे को लेकर सरेंडर का अपील की थी. इस पर वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भोपाल से जबलपुर आने में आरोपी को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन जबलपुर से भोपाल जाने में खतरा बताया जा रहा है. यह सब सिर्फ जमानत के लिए बनाई गई कहानियां हैं. 

परिसर में देर तक बनी रही अफरातफरी
कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के वकील आमने-सामने आ गए और माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण भी रहा. इस मामले में समर्थ सिंह ने मीडिया के किसी भी सवाल का कोई जबाव नहीं दिया. वहीं ट्विशा के परिजन और उनके वकील लगातार जांच और कार्रवाई करने की मांग कर रहा है.

यह भी पढ़ें-समर्थ सिंह का सरेंडर कोर्ट में नामंजूर, जबलपुर पुलिस ने हिरासत में लिया

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