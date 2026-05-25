CBI एंट्री के बाद ट्विशा केस में HC सख्त, सरकार ने सबूतों से छेड़छाड़ की जताई आशंका, टली सुनवाई

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भोपाल जिला अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच के समक्ष हुई सुनवाई में सरकार की ओर से तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और अंतिम संस्कार भी हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी भी हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई.

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि गिरिबाला सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कथित घटनास्थल अभी भी आरोपियों के कब्जे में है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई जरूरी है. वहीं गिरिबाला सिंह की तरफ से वकील नित्या रामकृष्णन ने अदालत में कहा कि रिटा. जज गिरिबाला सिंह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं. सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं. उन्होने जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय देने का भी अनुरोध किया है.

त्विशा शर्मा की मौत का मामला | मध्य प्रदेश: त्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 27 मई तक के लिए टाल दी गई है। Add Zee News as a Preferred Source — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 25, 2026

कब होगी सुनवाई ?

वहीं कोर्ट ने शुरुआत में मामले की अगली सुनवाई 29 मई तय की थी, लेकिन सरकार के आग्रह पर तारीख बदल दी गई. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी पक्ष को अपना जवाब प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मई को दोपहर 2:30 बजे तय कर दी. अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर महत्वपूर्ण बहस होने की संभावना है.

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