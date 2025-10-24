बंदूक, फरसा और डंडों से दो भाइयों की हत्या, तीसरा लड़ रहा जिंदगी के लिए, जमीन विवाद में 21 लोगों ने किया था हमला

MP Crime News-मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत केशवाही चौकी के ग्राम बलबहरा में बुधवार रात दो सगे भाइयों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. इस वारदात का वीडियो शुक्रवार को सामने आया है, जिसमें हमलावर बंदूक, फरसा और डंडों से तीन भाइयों को पीटते हुए दिख रहे हैं. इस हमले में दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है.

जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है. यह घटना मंगलवार को जिले के बुढार थाना क्षेत्र के बलबहरा गांव की है. बताया जा रहा है कि राहुल तिवारी, राकेश तिवारी और सतीश तिवारी अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान पर दिया जलाने पहुंचे थे. तभी गांव के अनुराग शर्मा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और दुकान में घुसकर तीनों भाइयों पर हमला कर दिया.

दो भाइयों की हुई मौत

हमलावरों ने तलवार, लाठी, डंडों, बंदूक और फरसा से तीनों भाइयों पर हमला किया. इस हमले में मौके पर ही राकेश तिवारी की मौत हो गई, जबकि राहुल तिवारी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज शहडोल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. वहीं तीसरे भाई सतीश तिवारी का इलाज जारी है, लेकिन हालत नाजुक बताई जा रही है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कई फरार

घटना के बाद ग्राम बलबहरा और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 15 हमलावर अभी फरार हैं. अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है. वहीं गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

