रतलाम में टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की बिगड़ी तबीयत, एक ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप

Ratlam News: रतलाम जिले के नयाखेड़ा गांव में वैक्सीनेशन के बाद एक बड़ा हादसा हुआ. मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका लगने के बाद दो बच्चे बीमार पड़ गए और उनमें से डेढ़ साल के एक बच्चे की मौत हो गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:12 AM IST
रतलाम में टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की बिगड़ी तबीयत, एक ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप

Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नयाखेड़ा गांव में टीकाकरण (वैक्सीनेशन) के बाद डेढ़ साल के बच्चे की मौत से इलाके में दुख और चिंता का माहौल है. यहां आंगनबाड़ी केंद्र में दो बच्चों को रूटीन वैक्सीनेशन लग रहा था. परिवार वालों के मुताबिक, वैक्सीनेशन के कुछ देर बाद ही दोनों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत रतलाम के बाल चिकित्सालय लाया गया. डॉक्टरों ने दोनों बच्चों का इलाज शुरू किया, लेकिन एक को बचाया नहीं जा सका. बच्चों की हालत बिगड़ने का कारण साफ नहीं है. फिलहाल पुलिस व प्रशासन मामले की जांच कर रहे है.

रतलाम में टीकाकरण के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत
दरअसल, यह पूरी घटना रतलाम जिले के नयाखेड़ा गांव की है, जहां रूटीन वैक्सीनेशन कैंपेन उस समय मातम में बदल गया जब दो मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ गई. परिजनों के मुताबिक, मंगलवार को बच्चों को लोकल आंगनबाड़ी सेंटर पर रूटीन वैक्सीनेशन लगाया गया था. वैक्सीनेशन के कुछ देर बाद ही दोनों बच्चों की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. उनकी बिगड़ती हालत देखकर दोनों बच्चों को तुरंत रतलाम के चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई.

डॉक्टरों ने क्या कहा?
बाल चिकित्सालय की डॉक्टर वल्लुरी चान्दुरे के मुताबिक, हॉस्पिटल आने से पहले मृत बच्चे की पल्स नहीं चल रही थी, जबकि दूसरे बच्चे का इलाज करके उसे स्टेबल कर दिया गया. डॉक्टरों ने शुरू में कहा कि वैक्सीनेशन के बाद बुखार या हल्की कमजोरी नॉर्मल है, लेकिन मौत जैसा गंभीर नतीजा चिंता की बात है. यह मामला सीधे तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके और वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल उठाता है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: आज राजस्थान दौरे पर CM मोहन, एमपी विधानसभा बजट का नौंवा दिन, पढ़ें अपडेट

 

विभाग अब यह पता लगाने के लिए पूरी जांच कर रहा है कि मौत की वजह वैक्सीन से कोई एडवर्स इवेंट (AEFI) थी या बच्चे को पहले से कोई गंभीर बीमारी थी. इस घटना ने इलाके के दूसरे पेरेंट्स में भी वैक्सीनेशन को लेकर डर पैदा कर दिया है, जिसे दूर करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चुनौती है. फिलहाल अब यह देखना बाकी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए मामले की जांच कैसे शुरू करेगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रतलाम" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

