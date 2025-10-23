पुलिसकर्मी ही बने 'फर्जी शिकायतकर्ता', नंबर 1 बनने की होड़ में CM हेल्पलाइन पर दर्ज कराईं दर्जनों शिकायतें, अब गिरी गाज

CM Helpline Fake Complaints-मध्यप्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन से हैरान करने वाला मामला सामना आया है, जहां पुलिसकर्मी ही सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायतें दर्ज करते थे. दोनों पुलिसकर्मी सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में नंबर वन आने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज करते थे. फर्जी शिकायतें दर्ज करने वाले दो पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है. प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय पर यह कार्रवाई की गई है. बता दें सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी शिकायतें मिलने से अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. इसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने फर्जी शिकायत करने वालों पर एफआईआर के निर्देश दिए थे.

ग्रेडिंग में आना चाहते थे नंबर वन

जानकारी के अनुसार, अमरपाटन थाने में पदस्थ दोनों पुलिसकर्मियों ने सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में नंबर वन आने के लिए 181 सीएम हेल्पलाइन पर झूटी शिकायतें दर्ज कराईं थीं. उन्होंने पटाखा दुकानदारों के मोबाइल फोन लेकर गाली-गलौज और मारपीट की शिकायतें दर्ज कराईं. इतना ही नहीं कॉल सेंटर पर मौजूद एग्जीक्यूटिव से पुलिसकर्मियों ने कहा कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है.

दुकानदारों को लिया मोबाइल

इन दोनों पुलिसकर्मियों ने लगभग पांच पटाखा दुकानदारों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ऐसी शिकायतें दर्ज कराई थीं. साथ ही प्रधान आरक्षक रवि सिंह और आरक्षक संतोष राय ने सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायतों पर अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी दर्ज कराया था, ताकि शिकायतें बंद कराने के लिए ओटीपी मिल सकें और अमरपाटन थाना मैहर जिले में सीएम हेल्पलाइन बंद कराने की ग्रेडिंग में नंबर वन आ सके.

एक ऑडियो भी आया सामने

इस पूरे मामले में फर्जी शिकायत करने वाले आरक्षक का एक ऑडियो भी सामने आया है. इसके अलावा शिकायत नंबर भी सार्वजनिक हुए हैं और दुकानदारों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि दो पुलिसकर्मी आए और मोबाइल मांगकर शिकायत दर्ज कर दी. इस मामले का खुलासा होने पर एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है.

