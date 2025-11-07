40 दिन से हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस, दो नाबालिग बहनें अब तक लापता, सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम!

Sagar Girl Missing Case: मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जिले के देवरी इलाके में 29 सितंबर से दो सगी बहनें लापता हैं. घटना के 40 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया गया है कि देवरी के कौशल किशोर वार्ड निवासी निरंजन रजक की दो बेटियां तुलसा और ऋतु रजक उस दिन शाम के समय अचानक घर से गायब हो गईं. परिवार ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला.

परिवार की काफी कोशिशों के बाद भी जब लड़कियों का पता नहीं लगा तो निरंजन रजक ने देवरी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. निरंजन मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है और अपनी दोनों बेटियों की तलाश में पिछले एक महीने से लगातार भटक रहा है. परिवार का कहना है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

लोगों में काफी दहशत

सागर जिले में बीते कुछ महीनों से नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कुछ मामलों में लड़कियों की बरामदगी हो जाती है, लेकिन कई मामलों में महीनों बाद भी कोई पता नहीं चल पाता. इस वजह से स्थानीय लोग और अभिभावक दहशत में हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिस पर गंभीर आरोप

वहीं पीड़ित पिता निरंजन रजक का कहना है कि उन्होंने सागर और देवरी के आला अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने आरोप लगाया कि देवरी पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही है और सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है. अब परिवार की एक ही मांग है. उनकी बेटियों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए. सवाल यह भी उठता है कि आखिर दो सगी बहनें एक साथ कैसे लापता हो गईं? क्या इसके पीछे कोई गिरोह सक्रिय है या किसी अनहोनी का डर सच साबित होने जा रहा है?

(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, सागर)

