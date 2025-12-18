खंडवा में अचानक ढह गई दो मंजिला इमारत, चारों तरफ फैला धूल का गुबार, मची चीख-पुकार

Advertisement
Khandwa News-खंडवा में दो मंजिला इमारत अचानक ढह गई, कुछ ही सेकेंड में यह पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई. इस बिल्डिंग में एक मेडिकल स्टोर संचालित था, लेकिन साप्ताहिक अवकाश होने के कारण स्टोर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:56 PM IST
Two Story Building Collapsed-मध्यप्रदेश के खंडवा में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. दो मंजिला इमारत अचानक ढह गई. कुछ ही सेकेंड में दो मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई. इसमें शहर का नामी थोक मेडिकल था, लेकिन गुरुवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण स्टोर पर कोई नहीं था. गनीमत रही कि बिल्डिंग में कोई नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. 

बगल में चल रहा था खुदाई का काम
जानकारी के अनुसार, भैरव तालाब क्षेत्र की इसी बिल्डिंग के बगल में नया निर्माण करने के लिए खुदाई का काम चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि खुदाई की वजह से ही इस व्यावसायिक बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी. धराशाई होने के वक्त बिल्डिंग में व्यापार बंद था इस वजह से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था.

बिल्डिंग गिरने से पहले भागे मजदूर
बगल में खुदाई के वक्त तीन मजदूर भी मौके पर थे, लेकिन बिल्डिंग धराशाई होने की आशंका के चलते पहले ही वह बाहर आ गए थे. यह इमारत सतपाल सिंह चावला  की बताई जा रही है, इसमें होलसेल मेडिकल एजेंसी संचालित होती थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि बगल में खुदाई के चलते इमारत कमजोर हो गई थी और उसके किसी भी वक्त गिरने की आशंका लग रही थी.

गिरने से पहले उठा धूल का गुबार
पड़ोसियों का कहना है कि बिल्डिंग गिरने से पहले अचानक से धूल का गुबार उठा था, जिससे वे अलर्ट हो गए. उन्होंने मार्केट के निर्माण कार्य में लगे तीन मजदूरों को वहां से हटने को कहा. वहां मौजूद शोएब ने कहा कि तीन आदमी साइट पर काम कर रहे थे. धुएं का गुबार उठा तो मुझे लगा कि मकान गिरने वाला है. चिल्लाने पर तीनों वहां से बाहर आ गए. इसके करीब 19 मिनट के बाद मकान गिर गया. 

5 करोड़ का हुआ नुकसान
स्थानीय निवासी दिलीप यादव ने कहा कि ज्यादा बढ़ा गड्ढा खोदने की वजह से लग रहा था कि कोई हादसा हो सकता है. अच्छा हुआ कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है. वहीं सतपाल सिंह चावला के भतीजे अमृतपाल सिंह चावला ने हादसे को लेकर बताया कि मकान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ थी. इस हादसे में मेडिकल स्टोर को मिलाकर कुल 5 करोड़ का नुकसान हुआ है.

खंडवा में अचानक ढह गई दो मंजिला इमारत, चारों तरफ फैला धूल का गुबार, मची चीख-पुकार
