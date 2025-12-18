खंडवा में अचानक ढह गई दो मंजिला इमारत, चारों तरफ फैला धूल का गुबार, मची चीख-पुकार

Two Story Building Collapsed-मध्यप्रदेश के खंडवा में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. दो मंजिला इमारत अचानक ढह गई. कुछ ही सेकेंड में दो मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई. इसमें शहर का नामी थोक मेडिकल था, लेकिन गुरुवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण स्टोर पर कोई नहीं था. गनीमत रही कि बिल्डिंग में कोई नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है.

बगल में चल रहा था खुदाई का काम

जानकारी के अनुसार, भैरव तालाब क्षेत्र की इसी बिल्डिंग के बगल में नया निर्माण करने के लिए खुदाई का काम चल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि खुदाई की वजह से ही इस व्यावसायिक बिल्डिंग की नींव कमजोर हो गई थी. धराशाई होने के वक्त बिल्डिंग में व्यापार बंद था इस वजह से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था.

बिल्डिंग गिरने से पहले भागे मजदूर

बगल में खुदाई के वक्त तीन मजदूर भी मौके पर थे, लेकिन बिल्डिंग धराशाई होने की आशंका के चलते पहले ही वह बाहर आ गए थे. यह इमारत सतपाल सिंह चावला की बताई जा रही है, इसमें होलसेल मेडिकल एजेंसी संचालित होती थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि बगल में खुदाई के चलते इमारत कमजोर हो गई थी और उसके किसी भी वक्त गिरने की आशंका लग रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरने से पहले उठा धूल का गुबार

पड़ोसियों का कहना है कि बिल्डिंग गिरने से पहले अचानक से धूल का गुबार उठा था, जिससे वे अलर्ट हो गए. उन्होंने मार्केट के निर्माण कार्य में लगे तीन मजदूरों को वहां से हटने को कहा. वहां मौजूद शोएब ने कहा कि तीन आदमी साइट पर काम कर रहे थे. धुएं का गुबार उठा तो मुझे लगा कि मकान गिरने वाला है. चिल्लाने पर तीनों वहां से बाहर आ गए. इसके करीब 19 मिनट के बाद मकान गिर गया.

5 करोड़ का हुआ नुकसान

स्थानीय निवासी दिलीप यादव ने कहा कि ज्यादा बढ़ा गड्ढा खोदने की वजह से लग रहा था कि कोई हादसा हो सकता है. अच्छा हुआ कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है. वहीं सतपाल सिंह चावला के भतीजे अमृतपाल सिंह चावला ने हादसे को लेकर बताया कि मकान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ थी. इस हादसे में मेडिकल स्टोर को मिलाकर कुल 5 करोड़ का नुकसान हुआ है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में 2 सालों में मारे गए रिकॉर्ड नक्सली, जानें गृह मंत्री अमित शाह का प्लान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!