जबलपुर में दर्दनाक हादसा, आंगनबाड़ी से घर लौट रहे दो मासूमों की नाले में डूबने से मौत

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरेला थाना क्षेत्र के शिलपुरी गांव में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां पांच साल के दो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौटते समय एक नाले में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई. मरने वाले बच्चों की पहचान साहिल और रोमिक के तौर पर हुई है. बच्चे आंगनबाड़ी से घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में गांव के बाहर बने एक बड़े नाले में नहाने के लिए रुक गए थे. नहाते समय वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए. इस घटना के बाद परिवार वाले गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.
आंगनबाड़ी से घर लौट रहे दो मासूमों की नाले में डूबने से मौत
दरअसल, ये पूरा मामला जबलपुर के बरेला थाना इलाके के शिलपुरी गांव का है. शनिवार को आंगनबाड़ी से घर लौटते समय दो पांच साल के बच्चे दुखद रूप से एक नाले में डूब गए. सीधे घर जाने के बजाय, बच्चे गांव के बाहरी इलाके में बने एक बड़े नाले में नहाने चले गए थे, जहां गहरे पानी में जाने के कारण उनकी मौत हो गई.जानकारी के अनुसार, बच्चे दोपहर करीब 3 बजे आंगनबाड़ी से निकले थे.
ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से निकाले गए दोनों बच्चे
जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे पांच साल के थे. वे आंगनबाड़ी गए थे और लौटते समय एक नाले में डूब गए. जब परिवार वाले और ग्रामीण उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उन्हें किनारे पर बच्चों के कपड़े और चप्पलें मिलीं, जिससे पता चला कि वे पानी में गिर गए थे. इसके बाद ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया और बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. इन लड़कों की पहचान साहिल और रोमिक के तौर पर हुई है.
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
जबलपुर के बरेला पुलिस स्टेशन इलाके के शिलपुरी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र से लौटते समय नाले में डूबने से पांच साल के दो बच्चों की मौत ने राज्य में जलाशयों के पास बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है. मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसी कई दुखद घटनाएं हो चुकी हैं. मार्च 2026 में छतरपुर में दो अलग-अलग घटनाओं में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई थी. मई 2026 में रायसेन में तीन नाबालिग लड़कियां एक बावड़ी में डूब गईं थी. वहीं, जुलाई में शहडोल में बारिश से उफनती नदी में डूबने से पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी. ऐसी बार-बार होने वाली घटनाएं जलाशयों के आसपास बच्चों की सुरक्षा और सावधानी की जरूरत को उजागर करती हैं.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!