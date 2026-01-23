UAE की DP वर्ल्ड कंपनी MP में करेगी निवेश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुआ ऐतिहासिक समझौता

World Economic Forum 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में बुधवार को दावोस में मध्यप्रदेश और वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) में स्थित अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने एवं डीपी वर्ल्ड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्त एवं व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलायेम उपस्थित रहे. इस एमओयू के माध्यम से औद्योगिक विकास और निवेश सहयोग से जुड़े विषयों पर सहमति बनी, जो राज्य में लॉजिस्टिक्स, इन्फ्रॉस्ट्रक्चर और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा देने की क्षमता रखती है.

राज्य की औद्योगिक नीतियों और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण

एमओयू में डीपी वर्ल्ड द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई. यह पहल राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर राज्य की औद्योगिक नीतियों और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण एवं बुनियादी ढांचे के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

एमओयू के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और औपचारिक रूप से समझौता दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया. यह समझौता ज्ञापन मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

माइनस डिग्री तापमान और एक NGO दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी ओर कैसे खींच लेता है? यहां दुनिया की सरकारें क्यों जुटती हैं और किस मकसद से नेता, बिजनेस टाइकून और मीडिया एक ही छत के नीचे आते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में क्या होता है और पूरी दुनिया की सत्ता का यहां क्यों जमावड़ा लगता है? बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है. ये हर साल दुनिया भर के लोगों और पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स को एक साथ लाता है. ताकि ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जा सके.