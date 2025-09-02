बाबा महाकाल के गर्भगृह में आम भक्तों को नहीं मिलेगा प्रवेश, हाईकोर्ट का फैसला
बाबा महाकाल के गर्भगृह में आम भक्तों को नहीं मिलेगा प्रवेश, हाईकोर्ट का फैसला

Baba Mahakal Mandir: बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, एमपी हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर ही यह तय करेंगे किसे एंट्री मिलनी है और किसे नहीं. 

Reported By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:07 AM IST
Ujjain News: उज्जैन के प्रसिद्ध  महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एंट्री को लेकर आम श्रद्धालुओं और वीआईपी दर्शनार्थियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि बाबा महाकाल मंदिर के आम भक्तों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी, कलेक्टर ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह उज्जैन कलेक्टर के पास रहेगा, यानि कलेक्टर के आदेश पर ही किसी को गर्भगृह में अंदर जाने दिया जा सकता है, बता दें कि इसको लेकर इंदौर के एक युवक ने एमपी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो गर्भगृह में प्रवेश से जुड़ी थी. 

उज्जैन में जारी रहेगी सख्ती 

याचिका में कहा गया था कि बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन वीआईपी और प्रभावशाली लोग विशेष अनुमति लेकर गर्भगृह में प्रवेश करती है, ऐसे में यह व्यवस्था पूरी तरह से भेदभावपूर्ण भी है, जबकि यह असंवैधानिक भी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि महाकाल जैसे सार्वभौमिक पूज्य देवता के दर्शन का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में आम भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह लाखों भक्तों की आस्था का प्रश्न है. हालांकि एमपी हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई नया प्रशासनिक आदेश नहीं आता, मंदिर की वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी. यानी आम श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और केवल कलेक्टर के विशेष विवेकाधिकार से ही किसी को अनुमति दी जाएगी. 

रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी 

हालांकि एमपी हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है. एडवोकेट शास्त्री ने बताया कि वे एक-दो दिन में पुनर्विचार याचिका लगाकर इस मुद्दे को फिर से कोर्ट के सामने रखेंगे. क्योंकि यह फैसला आम लोगों के हित से जुड़ा नहीं है. बाबा महाकाल के मंदिर में यां तो पूरी तरह से सख्ती रहनी चाहिए या फिर ऐसी व्यवस्था हो कि सभी को एंट्री मिलनी चाहिए. 

बता दें कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. त्योहारों और सावन मास में यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है. ऐसे में मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा है. फिलहाल कोर्ट के इस आदेश के बाद साफ है कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश केवल प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर ही संभव होगा और आम भक्तों को अभी भी गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करना होगा. 

