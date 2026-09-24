Add Zee Business As A Preferred Source
App

महाकाल मंदिर के सिद्धिविनायक दरबार में आस्था का सैलाब, गणेश उत्सव पर चढ़ेगा 5.51 लाख मोदकों का भोग

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश उत्सव पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार और पूजन किया जा रहा है. पुजारी परिवार की ओर से 5 लाख 51 हजार मोदकों का भोग लगाया जा रहा है, जबकि श्रद्धालु रक्षा सूत्र भी बंधवा रहे हैं.

Written ByAnimesh Singh
Published: Sep 24, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:14 PM IST
महाकाल मंदिर के सिद्धिविनायक दरबार में आस्था का सैलाब, गणेश उत्सव पर चढ़ेगा 5.51 लाख मोदकों का भोग
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाकाल मंदिर के सिद्धिविनायक दरबार में आस्था का सैलाब, चढ़ेगा 5.51 लाख मोदकों का भोग
2
3
4
5