महाकाल मंदिर के सिद्धिविनायक दरबार में आस्था का सैलाब, गणेश उत्सव पर चढ़ेगा 5.51 लाख मोदकों का भोग

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उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित अति प्राचीन सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान भक्तों की भीड़ लगातार बनी हुई है. गणेश चतुर्थी से शुरू हुए 10 दिवसीय उत्सव में भगवान गणेश का रोज विशेष श्रृंगार किया जा रहा है. अभिषेक-पूजन के साथ मोदक का भोग लगाया जा रहा है. उज्जैन में में सिद्धिविनायक मंदिर की यह परंपरा श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण बनी हुई है. स्थानीय मान्यता के मुताबिक, महाकाल के दर्शन से पहले भगवान गणेश के दर्शन किए जाते थे. इसके बाद साक्षी गोपाल के दर्शन की परंपरा भी बताई जाती है.
मंदिर के पुजारी मोहित गुरु ने बताया कि सिद्धिविनायक की प्रतिमा काले पाषाण से बनी है और इसे करीब 2500 वर्ष पुरानी माना जाता है. उज्जैन सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान भगवान का विशेष पूजन-अभिषेक किया जा रहा है. सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. गणपति के दर्शन के लिए दूर-दराज से लोग पहुंच रहे हैं. मंदिर की प्राचीन प्रतिमा और यहां से जुड़ी मान्यताएं श्रद्धालुओं के बीच खास आस्था का केंद्र हैं. महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले कई श्रद्धालु सिद्धिविनायक के दरबार में भी पहुंचते हैं.
मोदकों के भोग की खास तैयारी
गणेश उत्सव के दौरान पुजारी परिवार की ओर से भगवान गणेश को करीब 5 लाख 51 हजार मोदकों का भोग लगाया जा रहा है. भोग के बाद इन मोदकों को श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है. गणेश उत्सव के दौरान मंदिर में दोपहर 12 बजे महाआरती होती है. शाम को महाकाल की आरती के साथ भगवान गणेश की आरती भी की जाती है. गणेश उत्सव के इन दिनों में मंदिर में भक्तों की आवाजाही बढ़ गई है और पूरा परिसर गणपति की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है.
रक्षा सूत्र बांधने की पुरानी मान्यता
उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर के सिद्धिविनायक मंदिर में रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधने की भी खास मान्यता बताई जाती है. श्रद्धालु अपनी और परिवार की सुख-समृद्धि और रक्षा की कामना लेकर यहां रक्षा सूत्र बंधवाते हैं. मान्यता के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों से उज्जैन आने वाले श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के साथ सिद्धिविनायक मंदिर जरूर पहुंचते हैं. यहां आने वाले भक्त भगवान गणेश के दर्शन कर अपनी मनोकामना रखते हैं और फिर रक्षा सूत्र बंधवाकर इसे आस्था और सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं.
फिल्मी सितारे भी पहुंचते दरबार
खास बात यह है कि आम श्रद्धालुओं के साथ कई फिल्मी सितारे और राजनेता भी महाकाल दर्शन के दौरान सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचते हैं. यहां वे भगवान गणेश के दर्शन करने के साथ रक्षा सूत्र भी बंधवाते हैं. गणेश उत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. पुजारी मोहित गुरु ने भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमा, 5 लाख 51 हजार मोदकों के भोग और रक्षा सूत्र से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी दी. स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ बाहर से आने वाले भक्तों के लिए भी सिद्धिविनायक मंदिर आस्था का खास केंद्र बना हुआ है.