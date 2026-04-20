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उज्जैन में MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुंदेला गैंग से जुड़े बदमाश समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

Ujjain Police Drug Raid: MD ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उज्जैन पुलिस ने अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक आरोपी कुख्यात बुंदेला गैंग से जुड़ा हुआ सामने आया है.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:02 AM IST
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उज्जैन में MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुंदेला गैंग से जुड़े बदमाश समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

Ujjain Police Drug Raid: उज्जैन शहर में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 53 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई थाना चिमनगंज मंडी और थाना नीलगंगा पुलिस द्वारा की गई, जिसमें एक आरोपी कुख्यात बुंदेला गैंग से जुड़ा हुआ सामने आया है.

चिमनगंज मंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई
थाना चिमनगंज मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उण्डासा रोड–गरोठ रोड पुलिया के नीचे दबिश देकर धर्मेन्द्र उर्फ धम्मू बुंदेला (51) ( लाइट ग्रे फुल टी शर्ट )को गिरफ्तार किया. आरोपी बुंदेला गैंग का सक्रिय सदस्य और कुख्यात बदमाश जीतू बुंदेला का भाई बताया जा रहा है. तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 28 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 35 हजार आंकी गई है. साथ ही घटना में प्रयुक्त Hyundai i20 कार (MP13 CC 3125) भी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹8.5 लाख बताई गई है.

पूछताछ में सामने आया कि यह ड्रग्स काला बुंदेला द्वारा उपलब्ध कराई गई थी और इसे गैंग के फरार सदस्य निखिलेश मीणा को देने लाया गया था. पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि गैंग के सदस्य ड्रग्स के साथ-साथ ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं और आईपीएल के दौरान गोवा से सट्टा संचालन किया जाता है. वहीं थाना नीलगंगा पुलिस ने भी मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाकणकर ब्रिज के पास पार्किंग क्षेत्र में दबिश दी. पुलिस टीम के पहुंचते ही मौके पर मौजूद दो संदिग्ध युवक भागने लगे, लेकिन सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया.

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गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
नमन उर्फ नवीन गुर्जर (30)- ग्रीन शर्ट
चंद्रशेखर गुर्जर (38)- ब्लैक टी शर्ट
तलाशी के दौरान नमन के पास से 12 ग्राम और चंद्रशेखर के पास से 13 ग्राम एम.डी. ड्रग्स बरामद हुई. दोनों के पास से मिली सामग्री से तीखी गंध आने और अनुभव के आधार पर इसे एमडी ड्रग्स के रूप में चिन्हित किया गया. पूछताछ में आरोपी कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके. पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 25 ग्राम ड्रग्स जब्त कर विधिवत कार्रवाई की और उन्हें मौके से गिरफ्तार कर थाना लाया गया. प्रारंभिक पूछताछ में यह भी जांच की जा रही है कि यह ड्रग्स किन स्रोतों से लाई गई और इसे शहर में किन-किन लोगों तक सप्लाई किया जाना था. तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

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