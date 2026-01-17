एमपी को 4400 करोड़ की सौगात, विदिशा से 8 सड़कों को मिली नई रफ्तार; 181 किमी लंबी परियोजनाएं बदलेंगी तस्वीर

Nitin Gadkari Visit MP: मध्य प्रदेश का बुनियादी ढांचा लगातार मजबूत होता जा रहा है. वहीं केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शु्क्रवार को विदिशा जिले में 4400 करोड़ से बनने वाली सड़क परियोजना की सौगात दी है. बता दें कि राजधानी भोपाल से लगा विदिशा जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम मोहन यादव समेत केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहे.

जानकारी के लिए बता दें, कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोपहर एक बजे के आसपास विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो निकाला गया, जो कि बड़ा बाजार से शुरू होकर पुरानी कृषि उपज मंडी तक आयोजित किया गया. वहीं रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी संख्या लोग इकट्ठे हुए, इस दौरान लोगों ने केंद्रीय मंत्री का जमकर स्वागत किया.

एमपी को मिली सौगात

बता दें कि कार्यक्रम के दौरान ₹4,400 करोड़ से अधिक लागत की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भोपाल, विदिशा, सागर, राहतगढ़, ब्यावरा सहित प्रमुख औद्योगिक, कृषि और पर्यटन मार्गों पर यातायात और अधिक सुगम होगा.

क्या बोले नितिन गड़करी

वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सड़क निर्माण में तकनीक और पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि नागपुर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं, उससे मुझे 300 करोड़ रुपये मिलते हैं. सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज भी बनाना है. गडकरी ने बताया कि देश में 50 लाख टन डामर का निर्यात हो रहा है और यह कि कृषि आधारित ईंधन भविष्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

मैं CRIF में मध्यप्रदेश को ₹1,600 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही आज मेरे पास ₹1 लाख करोड़ की लिस्ट है, जो मैंने मंजूर की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश समृद्ध राज्य बनेगा। - माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री… pic.twitter.com/gX3SVadhpx — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 17, 2026

परियोजनाओं का जिक्र

केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की अन्य सड़क परियोजनाओं का भी जिक्र किया है. इनमें ग्वालियर-भोपाल-नागपुर नया हाइवे (40,000 करोड़, 650 किमी), कोटा–विदिशा–सागर ग्रीनफील्ड हाइवे (16,000 करोड़)नसरुल्लागंज-रेहटी-बुधनी रोड 4-लेन (₹1,000 करोड़ मंजूर) शामिल हैं

कांग्रेस पर बोला हमला

वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायसेन जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. वहीं उन्होंने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस तीसरी बार घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि काम करने वालों के साथ जनता खड़ी है.

