MP में भिखारी के घर चोरी! दर्जनभर ताले लेकर जनसुनवाई में पहुंची महिला, वजह सुन हैरान रह जाएंगे

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के हरदा की जनसुनवाई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग महिला ने अनोखी शिकायत दर्ज कराई. वह एक दर्जन ताले लेकर आई और बताया कि जब भी वह घर से बाहर जाती हैं, कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर के ताले तोड़कर आटा, 2000 रुपये और छत पर रखा 500 ईंटें चुरा ले जाता है. महिला शहर में भीख मांगकर अपना गुजारा करती है और उसके साथ चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि चोरों को पकड़ा जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए.

यह भी पढ़ें: 'हाय से हाईजैक हुआ बिजनेसमैन' MP की 'ड्रीम गर्ल' ने आवाज से दिल और जेब दोनों लूटे

जनसुनवाई में अनोखी शिकायत

दरअसल, हरदा के दूध डेयरी इलाके की निवासी पार्वती बाई, जो भीख मांगकर अपना जीवनयापन करती हैं जनसुनवाई में एक अनोखी शिकायत लेकर पहुंचीं. उन्होंने अपने घर के 12 से अधिक टूटे हुए ताले प्रशासन को दिखाते हुए बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसकर ताला तोड़ देता है और उनका सामान चुरा लेता है. हाल ही में चोरों ने उनके भीख में मिले 2000 रुपये, आटा और 500 ईंटें चुरा लीं. यह घटना हरदा कलेक्टर कार्यालय से मात्र 300 मीटर दूर हुई है.

यह भी पढ़ें: Harda News: हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती

दर्जनभर ताले लेकर जनसुनवाई में पहुंची महिला

बता दें कि हरदा कलेक्टर कार्यालय से महज 300 मीटर दूर दूध डेयरी क्षेत्र की निवासी पार्वती बाई जो ताले लेकर जनसुनवाई में पहुंची ने शिकायत देकर बताया कि मैं अपने घर में ताला लगाकर फेरी लगाने जाती हूं. तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे घर के ताले तोड़कर छत पर रखे 2000 रुपए और 500 ईंटें चुरा लीं. वृद्ध महिला शहर में भीख मांगने का काम करती है. भीख मांगकर मिले रुपए और अन्य सामग्री चोर चुरा ले गए. जनसुनवाई में शिकायत के बाद वृद्ध महिला को उम्मीद है कि पुलिस चोर को पकड़ेगी और मुझे न्याय दिलाएगी.

रिपोर्ट- अर्जुन देवड़ा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!