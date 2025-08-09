शाजापुर में अनोखी घटना, क्यों लोगों ने मिलकर काट दिए युवक के 'मूंछ के बाल' ?

Shajapur News: शाजापुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां लसूड़ियां गांव के लोगों ने मिलकर एक युवक के मूंछ के बाल काट दिए, इससे पहले गांव के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट भी की थी.
Trending Photos
MP News: शाजापुर जिले में एक युवक की मूंछ के बाल काट दिए गए. जिसके बाद यह घटना जिले में चर्चा में बनी हुई है. बताया जा रहा है कि यह घटना शाजापुर जिले के सुंदरसी थाना क्षेत्र के लसूड़ियां गांव की बताई जा रही है. जहां केवल प्रेम प्रसंग के चलते ग्रामीणों ने एक युवक की पहले जमकर पिटाई की और फिर उसके सिर के और मूंछ के बाल काट दिए. इस घटना का किसी ने वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी. सुंदरसी थाना पुलिस ने मारपीट कर बाल काटने के मामले में चार-पांच लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार की है जो अब सामने आई है.
लसूड़ियां गांव गया था युवक
दरअसल, भेरूपुरा गांव का रहने वाला ज्ञानसिंह लसूड़ियां गांव गया था. ज्ञानसिंह अपनी बाइक दूसरे स्थान पर खड़ी करके पैदल जा रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने इसे देख लिया. ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और उसे पकड़ लिया. पहले गांव के लोगों ने उसे पकड़कर जमकर उसके साथ मारपीट की और फिर गांव के ओटले पर बिठाया और वहां भी इसे पीटा. गांव के लोग इसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे और वीडियो भी बनाएं, पिटाई के दौरान गांव की बुजुर्ग महिला ने इसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने उस्तरे से उसके सिर के बाल और मूंछ काट दी. इस दौरान सभी लोग खड़े होकर तमाशा होते देखते रहे.
ये भी पढ़ेंः इंदौर-खंडवा बायपास पर रक्षाबंधन पर अनोखा नजारा, इस बार मिला ये खास तोहफा
यह थी मूंछ काटने की वजह
बताया जा रहा है ज्ञानसिंह का गांव की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पहले इसे समझा दिया गया था कि अब यहां नहीं आना है. जिसके बाद ज्ञानसिंह ने पहले वादा किया था कि गांव में कभी नहीं आऊंगा. लेकिन गांव में देखकर ग्रामीण नाराज हो गए और इसकी पिटाई कर सिर और मूंछ के बाल काट दिए. घटना के बाद ज्ञानसिंह जैसे-तैसे गांव के लोगों से बचकर भागा और सीधा सुंदरसी थाना पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई.
घटना के बाद टीआई नर्मदा प्रसाद दायमा ने मोबाइल पर बताया ज्ञानसिंह के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट और सिर और मूंछ के बाल काटने का मामला सामने आया है. फरियादी की शिकायत पर लसूड़ियां के रहने वाले संतोष, संजू समेत चार से पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
शाजापुर से मनोज जैन की रिपोर्ट
ये भी पढ़ेंः हैवान बाप की शर्मनाक हरकत, 16 साल की बेटी के साथ किया गंदा काम, गर्भवती हुई तो...
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! यहां शाजापुर की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक कीजिए