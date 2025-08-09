शाजापुर में अनोखी घटना, क्यों लोगों ने मिलकर काट दिए युवक के 'मूंछ के बाल' ?

MP News: शाजापुर जिले में एक युवक की मूंछ के बाल काट दिए गए. जिसके बाद यह घटना जिले में चर्चा में बनी हुई है. बताया जा रहा है कि यह घटना शाजापुर जिले के सुंदरसी थाना क्षेत्र के लसूड़ियां गांव की बताई जा रही है. जहां केवल प्रेम प्रसंग के चलते ग्रामीणों ने एक युवक की पहले जमकर पिटाई की और फिर उसके सिर के और मूंछ के बाल काट दिए. इस घटना का किसी ने वीडियो भी बनाया था, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी. सुंदरसी थाना पुलिस ने मारपीट कर बाल काटने के मामले में चार-पांच लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार की है जो अब सामने आई है.

लसूड़ियां गांव गया था युवक

दरअसल, भेरूपुरा गांव का रहने वाला ज्ञानसिंह लसूड़ियां गांव गया था. ज्ञानसिंह अपनी बाइक दूसरे स्थान पर खड़ी करके पैदल जा रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने इसे देख लिया. ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और उसे पकड़ लिया. पहले गांव के लोगों ने उसे पकड़कर जमकर उसके साथ मारपीट की और फिर गांव के ओटले पर बिठाया और वहां भी इसे पीटा. गांव के लोग इसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे और वीडियो भी बनाएं, पिटाई के दौरान गांव की बुजुर्ग महिला ने इसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने उस्तरे से उसके सिर के बाल और मूंछ काट दी. इस दौरान सभी लोग खड़े होकर तमाशा होते देखते रहे.

यह थी मूंछ काटने की वजह

बताया जा रहा है ज्ञानसिंह का गांव की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पहले इसे समझा दिया गया था कि अब यहां नहीं आना है. जिसके बाद ज्ञानसिंह ने पहले वादा किया था कि गांव में कभी नहीं आऊंगा. लेकिन गांव में देखकर ग्रामीण नाराज हो गए और इसकी पिटाई कर सिर और मूंछ के बाल काट दिए. घटना के बाद ज्ञानसिंह जैसे-तैसे गांव के लोगों से बचकर भागा और सीधा सुंदरसी थाना पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई.

घटना के बाद टीआई नर्मदा प्रसाद दायमा ने मोबाइल पर बताया ज्ञानसिंह के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट और सिर और मूंछ के बाल काटने का मामला सामने आया है. फरियादी की शिकायत पर लसूड़ियां के रहने वाले संतोष, संजू समेत चार से पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

शाजापुर से मनोज जैन की रिपोर्ट

