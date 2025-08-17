हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2885408
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म!

MP News: हरदा जिले में देश में एक अनूठी पहल शुरू हुई है, जहां गर्भवती गायों के लिए एक विशेष 'मेटरनिटी वार्ड' बनाया गया है. इस वार्ड में डॉक्टर और गौ-सहायक गायों की देखभाल करेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म!

Harda News: मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की दयोदय गौशाला ने गर्भवती गायों के लिए एक अनोखा 'मेटरनिटी वार्ड' बनाकर एक नई मिसाल कायम की है. यह सुविधा पूरे देश में अपनी तरह की पहली पहल है. इस विशेष वार्ड में गर्भवती गायों को प्रसव से पहले अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी. यहां डॉक्टर और गौरक्षक 24 घंटे उनकी निगरानी और देखभाल करेंगे, ताकि प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके और गायों की मृत्यु दर को कम किया जा सके. इस कदम से न केवल गायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि नवजात बछड़ों का बेहतर पालन-पोषण भी सुनिश्चित होगा. यह पहल हरदा के लिए गर्व की बात है.

यह भी पढ़ें: जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी

 

दयोदय गौशाला में शुरू हुई अनूठी पहल
दरअसल, हरदा जिला मुख्यालय ने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है. अब तक अस्पतालों में इंसानों के लिए प्रसव पूर्व सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन पहली बार गर्भवती गायों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है. दयोदय गौशाला में शुरू हुई इस अनूठी पहल के तहत गर्भवती गायों को प्रसव से पहले अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. गायों की निगरानी के लिए डॉक्टर और गौसेवक लगातार यहां मौजूद रहेंगे. प्रसव के समय किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर तत्काल उपचार और देखभाल प्रदान की जाएगी.

यह भी पढ़ें: रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट

 

अन्य जिलों और राज्यों के लिए प्रेरणा
इस व्यवस्था से न केवल गायों की सुरक्षा होगी बल्कि नवजात बछड़े की बेहतर देखभाल भी संभव हो सकेगी. गौशाला में बने इस विशेष वार्ड को देखकर ग्रामीण और शहरवासी बेहद उत्साहित हैं. यह पहल पूरे देश में अपनी तरह की पहली पहल है और इसके लिए हरदा का नाम गौरव से जुड़ गया है. इस सुविधा से गर्भवती गायों की मृत्यु की संभावना कम होगी और गायों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा. हरदा की यह पहल न केवल गौ सेवा की एक मिसाल है, बल्कि अन्य जिलों और राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी.

रिपोर्ट- अर्जुन देवड़ा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Harda newsmp news

Trending news

janjgir champa news in hindi
बाप रे ये कैसा अजूबा है! 8वीं पास करने में छात्र ने लगाए 126 साल; वायरल हुआ मार्कशीट
jabalpur news
जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी
mukhyamantri awasiya bhu adhikar yojana 2025 mp
रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट
mp news
उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! मचा हड़कंप
cg pension news
छत्तीसगढ़ सरकार अब हर पांच साल में बढ़ाएगी पेंशन, इन लोगों को मिलेगा फायदा
mp news
अर्चना तिवारी केस में नया मोड़, मिसिंग मिस्ट्री सुलझाने जबलपुर जाएगी पुलिस, रूममेट..
surajpur news
ट्रेन की स्पीड से भी तेज निकले माटसाब! एक दिन में दो राज्यों में कर रहे सरकारी नौकरी
ujjain news
उज्जैन सिंहस्थ को लेकर किसानों का भड़का गुस्सा, श्मशान घाट पर प्रदर्शन, जानिए वजह
gariaband news
गरियाबंद में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 16लाख कैश समेत हथियार भी बरामद, पूछताछ जारी
rajgarh news
पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा है राजगढ़, जहां हर मोड़ पर छिपी है धार्मिक खूबसूरती
;