हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म!

Harda News: मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की दयोदय गौशाला ने गर्भवती गायों के लिए एक अनोखा 'मेटरनिटी वार्ड' बनाकर एक नई मिसाल कायम की है. यह सुविधा पूरे देश में अपनी तरह की पहली पहल है. इस विशेष वार्ड में गर्भवती गायों को प्रसव से पहले अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी. यहां डॉक्टर और गौरक्षक 24 घंटे उनकी निगरानी और देखभाल करेंगे, ताकि प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके और गायों की मृत्यु दर को कम किया जा सके. इस कदम से न केवल गायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि नवजात बछड़ों का बेहतर पालन-पोषण भी सुनिश्चित होगा. यह पहल हरदा के लिए गर्व की बात है.

दयोदय गौशाला में शुरू हुई अनूठी पहल

दरअसल, हरदा जिला मुख्यालय ने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है. अब तक अस्पतालों में इंसानों के लिए प्रसव पूर्व सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन पहली बार गर्भवती गायों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है. दयोदय गौशाला में शुरू हुई इस अनूठी पहल के तहत गर्भवती गायों को प्रसव से पहले अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. गायों की निगरानी के लिए डॉक्टर और गौसेवक लगातार यहां मौजूद रहेंगे. प्रसव के समय किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर तत्काल उपचार और देखभाल प्रदान की जाएगी.

अन्य जिलों और राज्यों के लिए प्रेरणा

इस व्यवस्था से न केवल गायों की सुरक्षा होगी बल्कि नवजात बछड़े की बेहतर देखभाल भी संभव हो सकेगी. गौशाला में बने इस विशेष वार्ड को देखकर ग्रामीण और शहरवासी बेहद उत्साहित हैं. यह पहल पूरे देश में अपनी तरह की पहली पहल है और इसके लिए हरदा का नाम गौरव से जुड़ गया है. इस सुविधा से गर्भवती गायों की मृत्यु की संभावना कम होगी और गायों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा. हरदा की यह पहल न केवल गौ सेवा की एक मिसाल है, बल्कि अन्य जिलों और राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी.

रिपोर्ट- अर्जुन देवड़ा

