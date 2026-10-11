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नवरात्रि पर महिलाओं की सुरक्षा का अनूठा कवच: दमोह की सड़कों पर दौड़ेगी 'शक्ति मोबाइल'

Damoh News: शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर SP आनंद कलादगी ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'शक्ति मोबाइल' वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह खास गाड़ी गरबा पंडालों के आस-पास के इलाकों में गश्त करेगी.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 11, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:15 AM IST
नवरात्रि पर महिलाओं की सुरक्षा का अनूठा कवच: दमोह की सड़कों पर दौड़ेगी 'शक्ति मोबाइल'

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