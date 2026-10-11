नवरात्रि पर महिलाओं की सुरक्षा का अनूठा कवच: दमोह की सड़कों पर दौड़ेगी 'शक्ति मोबाइल'

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शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पुलिस प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. त्योहार के दौरान मंदिरों और बाजारों में महिलाओं और युवतियों की बढ़ती आवाजाही को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 'शक्ति मोबाइल' नाम से एक विशेष पहल शुरू की है. बीती रात दमोह के SP आनंद कलादगी ने इन विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर गश्त के लिए रवाना किया.
दमोह की सड़कों पर दौड़ेगी 'शक्ति मोबाइल'
इस योजना के तहत दो 'शक्ति मोबाइल' वैन शहर के उन प्रमुख इलाकों में लगातार गश्त करेंगी जहाँ देवी मंदिर स्थित हैं और जहां महिलाओं का मूवमेंट सबसे ज्यादा रहता है. यह वैन सुबह चार बजे से और फिर शाम चार बजे से निर्धारित समय पर इन क्षेत्रों में तैनात रहेंगी. ये मोबाइल वैन किसी भी तरह की परेशानी या बदतमीजी से निपटने के लिए गरबा पंडालों के आस-पास खास निगरानी रखेंगी.
गरबा पंडालों के पास नजर
दरअसल, पुलिस की आम व्यवस्थाओं के अलावा इस साल एक नया कदम उठाया गया है. शहर के उन इलाकों में 'शक्ति मोबाइल' यूनिट गश्त करेगी जहां देवी के मंदिर हैं और जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है. यह मोबाइल वैन इन इलाकों में सुबह 4:00 बजे और फिर शाम 4:00 बजे काम करेगी और हालात पर नजर रखेगी. नवरात्रि के दौरान शहर भर में हो रहे कई गरबा आयोजनों को देखते हुए यह वैन गरबा पंडालों के पास भी खास नजर रखेगी. सब-इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी और अन्य महिला कर्मचारियों वाली यह मोबाइल वैन यह पक्का करती है कि महिलाएं किसी भी स्थिति में आसानी से पुलिस से बात कर सकें.
पुलिस की सराहनीय पहल
शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर दमोह पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'शक्ति मोबाइल' पहल वास्तव में एक सराहनीय और समयोचित कदम है. त्योहार के उत्साह के बीच जब मंदिरों से लेकर गरबा पंडालों तक महिलाओं और युवतियों की भारी भीड़ जमा होती है, तो उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है. सब-इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों से लैस यह मोबाइल वैन न केवल उपद्रवी तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाएगी, बल्कि महिलाओं को एक सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण भी प्रदान करेगी.
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