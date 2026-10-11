नवरात्रि पर महिलाओं की सुरक्षा का अनूठा कवच: दमोह की सड़कों पर दौड़ेगी 'शक्ति मोबाइल'

गरबा पंडालों के पास नजर

दरअसल, पुलिस की आम व्यवस्थाओं के अलावा इस साल एक नया कदम उठाया गया है. शहर के उन इलाकों में 'शक्ति मोबाइल' यूनिट गश्त करेगी जहां देवी के मंदिर हैं और जहां महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है. यह मोबाइल वैन इन इलाकों में सुबह 4:00 बजे और फिर शाम 4:00 बजे काम करेगी और हालात पर नजर रखेगी. नवरात्रि के दौरान शहर भर में हो रहे कई गरबा आयोजनों को देखते हुए यह वैन गरबा पंडालों के पास भी खास नजर रखेगी. सब-इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी और अन्य महिला कर्मचारियों वाली यह मोबाइल वैन यह पक्का करती है कि महिलाएं किसी भी स्थिति में आसानी से पुलिस से बात कर सकें.