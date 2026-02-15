Advertisement
श्मशानघाट के महादेव...सिर्फ एक बार पूजा करने पहुंचती हैं महिलाएं, महाशिवरात्रि पर होती है खास पूजा

Jabalpur News: महाशिवरात्रि पर जबलपुर के सुरई में श्मशान घाट पर भक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला. यहां के प्राचीन शिव मंदिर में एक अनोखी परंपरा है, जहां साल भर श्मशान घाट से दूर रहने वाली महिलाएं सिर्फ़ महाशिवरात्रि पर ही पूजा के लिए पहुंचती हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:01 PM IST
Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्मशान में मौजूद शिव मंदिर में भक्ति का एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला. मान्यता है कि श्मशान में मौजूद इस मंदिर में साल में एक बार महिलाएं पूजा करने आती हैं. महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में खास पूजा-अर्चना की जाती है. इतना ही नहीं, यहां से भगवान भोलेनाथ की बारात भी निकाली जाती है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, आमतौर पर महिलाओं का श्मशान में जाना मना माना जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यहां परंपरा बदल जाती है. साल में सिर्फ इसी दिन महिलाएं यहां बड़ी संख्या में पहुंचती हैं और महादेव का जलाभिषेक और खास पूजा करती हैं.

श्मशान घाट में अनोखा शिव मंदिर
बताया जाता है कि सुरई के इस मंदिर में लोग दिन में भी जाने से डरते थे. हालांकि,  जीर्णोद्धार के बाद शिवरात्रि पर एक खास आयोजन होता है, जिसमें जबलपुर और आस-पास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं और श्मशान घाट पर मौजूद भगवान महादेव के इस मंदिर में पूजा करते हैं. लोगों का मानना ​​है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से यहां डर का माहौल भी खत्म हो जाता है.

सिर्फ एक बार पूजा करने पहुंचती हैं महिलाएं
श्मशान घाट में मौजूद इस मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर भंडारा के कार्यक्रम होते हैं. लोगों का कहना है कि भगवान शिव की अपने भक्तों पर खास कृपा रहती है और यहां उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए इस मंदिर में लोगों की आस्था भी बढ़ती जा रही है. महाशिवरात्रि के मौके पर यहां महिलाएं भी आती हैं और पूजा-अर्चना करती हैं. महिलाएं यहां साल में सिर्फ एक बार ही आती हैं. पारंपरिक तौर पर महिलाएं श्मशान घाट नहीं आतीं, लेकिन शिवरात्रि के मौके पर महिलाएं यहां भगवान शिव की पूजा करती हैं.

यह भी पढ़ें: इंदौर का अनोखा शिव मंदिर, शिवलिंग से झड़ते हैं पत्थर के टुकड़े; फिर भी आकार कभी नहीं होता कम

 

महाशिवरात्रि के मौके पर यहां न सिर्फ पूजा होती है, बल्कि एक बड़ी शिव बारात भी निकाली जाती है, और पूरे परिसर में भोज का आयोजन किया जाता है. भगवान शिव का खास आशीर्वाद पाने के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं. श्मशान घाट के अंदर होने के बावजूद, इस मंदिर में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, जो दिखाता है कि शिव कल्याणकारी हैं और वे श्मशान घाट में भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं.

