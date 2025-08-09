इंदौर-खंडवा बायपास पर रक्षाबंधन पर अनोखा नजारा, इस बार मिला ये खास तोहफा

Rakshabandhan On Indore Khandwa Bypass: रक्षाबंधन के खास मौके पर एमपी के इंदौर-खंडवा बाईपास पर यातायात विभाग ने अनूठी पहल की है. यातायात विभाग ने इंदौर-खंडवा बाईपास पर 'सड़क सुरक्षा का रक्षा सूत्र' नाम से विशेष अभियान चलाया. इस दौरान बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वालों को रोका गया. लेकिन चालान काटने की बजाय उन्हें मुफ्त हेलमेट बांटे गए. पुलिस ने मौके पर मौजूद बहनों से कहा कि वे अपने भाइयों को हेलमेट पहनाएं और उनसे सुरक्षित रहने का वचन लें. इस पहल का मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था. दो दर्जन से ज्यादा हेलमेट बांटे गए और लोगों ने पुलिस के इस काम की सराहना की.

इंदौर-खंडवा बायपास पर रक्षाबंधन पर अनोखा नजारा

दरअसल, रक्षाबंधन पर यातायात विभाग की ओर से एक अनोखा तोहफा मिला. बहनों से हेलमेट पहनाकर सुरक्षा का वचन दिया गया. इस रक्षाबंधन पर इंदौर-खंडवा बाईपास पर जहां एक ओर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर सुरक्षा का वचन ले रही थीं वहीं यातायात विभाग ने भी बहनों और भाइयों की सुरक्षा के लिए एक खास पहल की.

सड़क सुरक्षा का रक्षा सूत्र

यातायात विभाग ने बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर जा रहे भाइयों को रोका. चालान काटने की बजाय उन्हें मुफ्त हेलमेट भेंट किए गए. मौके पर मौजूद बहनों से कहा गया कि वे अपने भाइयों को खुद हेलमेट पहनाएं और सुरक्षित ड्राइविंग का वादा लें. दो दर्जन से ज़्यादा हेलमेट वितरित किए गए और दोपहिया वाहन चालकों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की गई. खास बात यह रही कि इस मौके पर किसी का चालान नहीं काटा गया, बल्कि उन्हें सिर्फ़ समझाइश देकर छोड़ दिया गया. रक्षाबंधन पर यातायात विभाग की यह पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है और इसे "सड़क सुरक्षा का रक्षा सूत्र" कहा जा रहा है.

रिपोर्ट- अर्जुन देवड़ा

