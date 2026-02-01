Advertisement
जबलपुर में चमत्कार! सुंदरकांड के पाठ में खुद पहुंचे 'बजरंगबली', भक्तों ने जोड़े हाथ

Jabalpur News: जबलपुर के गंजीपुरा में व्यापारियों द्वारा आयोजित सुंदरकांड पाठ के दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला,  जब भक्त भक्तिभाव से पाठ कर रहे थे, तभी अचानक एक लाल मुंह वाला बंदर आ गया, जिससे सब लोग हैरान रह गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:31 AM IST
Jabalpur Sundarkand News: मध्य प्रदेश के जबलपुर के गंजीपुरा में सुंदरकांड पाठ के दौरान एक अनूठा नज़ारा देखने को मिला. भक्तों द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक लाल मुंह वाला बंदर आया और सभी को हैरान करते हुए, अपने हाथों से प्रसाद लिया. यह देखकर भक्तों ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए यह मानते हुए कि भगवान हनुमान खुद बंदर के रूप में प्रकट हुए हैं और प्रसाद ग्रहण किया है. जबकि बंदर आमतौर पर शोर और भीड़ से दूर भागते हैं या चीजें छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां का नज़ारा बिल्कुल उल्टा था. बंदर ने किसी को नुकसान पहुंचाए बिना मूर्ति के पास गया.

भगवान का अनोखा आशीर्वाद
बताया जा रहा है कि गंजीपुरा में व्यापारी सुंदरकांड का पाठ करवा रहे थे. भगवान गणेश की मूर्ति के साथ भगवान हनुमान की मूर्ति भी रखी हुई थी. जब सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तभी अचानक कहीं से एक लाल मुंह वाला बंदर आ गया. उसने अपने हाथों से कुछ प्रसाद उठाया, खाया और फिर चला गया. भक्तों का कहना ​​है कि भगवान हनुमान खुद बंदर के रूप में वहां आए थे. उनका मानना ​​है कि जहां भी सुंदरकांड या रामायण का पाठ होता है, वहां भगवान हनुमान मौजूद रहते हैं. सुंदरकांड के पाठ के दौरान बंदर का आना इस बात का सबूत माना गया कि भगवान हनुमान पाठ सुनने आए थे. इसलिए भक्तों ने इसे भगवान का एक अनोखा आशीर्वाद माना.

भक्तों ने जोड़े हाथ
सबसे भावुक पल तब आया जब बंदर ने खुद अपने हाथों से प्रसाद उठाया और उसे स्वीकार किया. भक्तों का मानना ​​है कि शास्त्रों में लिखा है, "यत्र-यत्र रघुनाथ कीर्तनम्, तत्र-तत्र कृतमस्तकांजलिम्," जिसका मतलब है कि जहां भी भगवान राम की महिमा गाई जाती है, वहां भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं. गंजीपुरा के भक्तों के लिए यह सिर्फ़ एक संयोग नहीं था, बल्कि भगवान हनुमान की सीधी मौजूदगी का सबूत था. इस घटना के बाद से, यह अनोखा नज़ारा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, और लोग इसे भगवान का खास आशीर्वाद मानकर इसके सामने सिर झुका रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जबलपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

जबलपुर में चमत्कार! सुंदरकांड के पाठ में खुद पहुंचे 'बजरंगबली',भक्तों ने जोड़े हाथ
