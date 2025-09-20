कुत्ते का विधि विधान सें अंतिम संस्कार, प्रयागराज में होगा अस्थि विसर्जन, कराया जायेगा तेरहवीं पर भंडारा

Unique Funeral in Chhatarpur: छतरपुर से एक भावुक कर देने मामला सामने आया है. जहां पर एक पेट लवर का कुत्ते से प्यार देखने को मिला है. दरअसल, राजनगर क्षेत्र के ग्राम पिपट में एक पालतू कुत्ते के मालिक ने कुत्ते की मौत पर उसका विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया. पिपट गांव के सद्दू महाराज के यहां 10 वर्ष पूर्व एक देशी कुतिया ने प्रसव के दौरान कई पिल्लों को जन्म दिया था और जन्म देने के बाद कुतिया की मौत हो गई थी.

लेकिन एक कुत्ते को छोड़कर बाकी सभी पिल्लों की मौत हो गई थी. जीवित बचे उस कुत्ते को उन्होंने पाल लिया था, जिसका नामकरण भी किया गया और उसे "तिलकधारी" नाम दिया गया. तिलकधारी को घर का सदस्य मानते हुए उनकी बेटी रक्षाबंधन और भाई दूज पर उसे राखी और तिलक बांधती थी. मालिक ने 10 वर्ष पूर्व कुत्ते तिलकधारी का चौक भी कराया था, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के लगभग 5 हजार लोगों को भोजन, नाच-गाना, बैंड-बाजा और बड़े हर्ष-उल्लास के साथ उत्सव मनाया गया था. यह कार्यक्रम पूरे गांव के लिए यादगार बना.

अनोखे तरीके से अंतिम संस्कार

आज 10 वर्षों बाद वही पालतू कुत्ता तिलकधारी ने अपने मालिक के घर अंतिम सांस ली. कुत्ते के मालिक ने उसे विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया और अब घर का सदस्य मानते हुए उसकी अस्थियों को प्रयागराज ले जाकर गंगा नदी में विसर्जन करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए तेरहवीं भी कराएंगे. इस अनोखे अंतिम संस्कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए. गांव के लोग कुत्ते की अंतिम यात्रा में शामिल हुये. जहां लोगों ने नम आंखों सें विदाई दी. वाकायदा चिता भी जलाई गई और अब अस्थियां विसर्जन करने की तैयारी कर रहे हैं. (रिपोर्टः हरीश गुप्ता/ छतरपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!