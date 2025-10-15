Advertisement
दिवाली मनानी थी पर पैसे नहीं थे,फिर क्या जेवर नकदी और पैंट-शर्ट सबकुछ मिला, लेकिन...

Unique Theft in MP: मध्य प्रदेश में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है. जहां दिवाली मनाने के लिए कुछ बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया था, लेकिन उससे पहले ही वह पकड़े गए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 15, 2025, 04:38 PM IST
रतलाम में अनोखी चोरी
रतलाम में अनोखी चोरी

MP News: रतलाम पुलिस ने रावटी थाना छेत्र में हुई 2 चोरी और 1 लूट की वारदातों का खुलासा कर दिया है. लेकिन पुलिस ने जो बताया है वह चौंकाने वाला है, क्योंकि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले ये ये आरोपी कोई पेशेवर चोर नहीं थे. बल्कि उन्होंने यह चोरी इसलिए की थी ताकि मौज से दिवाली मनाई जा सके. ये सभी  ज्वेलरी के साथ नकली ज्वेलरी और मेकअप का सामान, कपडे पेंट शर्ट भी चोरी कर ले गए थे. लेकिन पुलिस ने सभी को धरदबोचा, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

इस तरह की चोरी

पुलिस ने बताया कि चोरों ने सबसे पहले एक मकान को निशाना बनाया, उन्होंने घर के पीछे दीवार में बड़ा सुराख किया और परिवार को धमकाते हुए करीब 60 हजार रुपए नकद, जेवर, कपड़े और मेकअप का सामान चोरी किया. यहां तक कि घर में रखी पैंट-शर्ट तक ले गए. इसके बाद आरोपियों ने एक ज्वेलरी शॉप का शटर उचकाया और गहनों के साथ-साथ पास की एक दुकान से नकली ज्वेलरी और कपड़े भी चुरा लिए. फिलहाल अब तक किसी भी आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. इस मामले में किसी हाईटेक तकनीक या साइबर ट्रैकिंग की नहीं बल्कि स्थानीय पुलिसिंग की सतर्कता से सफलता मिली है. 

हालांकि इस चोरी में एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आया शिकायत में 60 हजार रुपए नकदी चोरी की बात कही गई थी, जबकि आरोपियों से 22 हजार नकदी ही जप्त हुई और वही पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 22 हजार रुपए ही लुटे थे. ऐसे में यह भी बात की चर्चा चल रही है कि क्या सच में 60 हजार की चोरी हुई थी या रकम बढ़ाकर लिखी गई है. 

फिर भी रतलाम में जिस तरह से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी दिवाली मनाने के लिए उससे यह मामला चर्चा में जरूर बना हुआ है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

