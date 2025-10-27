Advertisement
घर में घुसे चोर...खाना खाया और बीयर पी, फिर लाखों का माल लेकर फरार; CCTV खंगाल रही पुलिस

Ratlam News: रतलाम में सुने दो मंजिला मकान में चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़े बिना गैलरी के रास्ते घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर लाखों की नकदी, ज्वेलरी और दो लैपटॉप ले गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:43 AM IST
Unique Theft In Ratlam: मध्यप्रदेश के रतलाम शहर के निराला नगर क्षेत्र में एक दो मंजिला सुने मकान में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात हुई. चोर मुख्य गेट का ताला तोड़े बिना गैलरी के रास्ते दूसरी मंजिल से घर में घुसे. घर के हर कमरे की तलाशी ली गई और नकदी, ज्वेलरी और दो लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया. इतना ही नहीं चोरों ने घर में रखा खाना खाया और फ्रिज में रखी बियर भी पी ली. वारदात के बाद पूरा घर अस्त-व्यस्त मिला.

रतलाम में फिल्मी स्टाइल चोरी
दरअसल, निराला नगर में एक सुने दो मंज़िला घर में चोरों ने सेंध लगाई और लाखों रुपये का माल लेकर भाग गए. चोरों ने चालाकी से मेन गेट नहीं तोड़ा, बल्कि गैलरी के रास्ते दूसरी मंज़िल से घर में घुसे. चोरों की करतूत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने घर के अंदर के सारे ताले तोड़ दिए, पूरे घर को खंगाला और लूटपाट की. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने घर में रखा खाना खा लिया और फ्रिज में रखी बीयर भी पी ली. इस घटना का शिकार बलजीत सिंह खनूजा हैं जो कल देर शाम देवास से लौटे तो सब कुछ बिखरा हुआ था.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सूचना मिलने पर पुलिस को बुलाया गया और एडिशनल एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया. शुरुआती जांच में आस-पास के CCTV फुटेज में एक संदिग्ध ऑटो और एक आदमी दिखाई दिया. संभावना है कि चोरों ने CCTV से बचने के लिए घर तक पहुंचने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किया होगा.  बता दें कि जिस घर में चोरी हुई वहां CCTV नहीं है. फिलहाल, पुलिस डॉग स्क्वॉड की मदद से और CCTV फुटेज के आधार पर शातिर चोरों की तलाश कर रही है और लाखों का चोरी का माल बरामद करने की कोशिश कर रही है. (रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रतलाम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

