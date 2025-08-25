छतरपुर में आस्था पर वार! हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, आग बबूला हुई जनता

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छतरपुर के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के पठा चौकी गांव में अज्ञात बदमाशों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया. इस घटना की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. गुस्साए ग्रामीणों ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अज्ञात बदमाशों ने खंडित की हनुमान जी की मूर्ति

दरअसल, लवकुश नगर थाना अंतर्गत पठा गांव में अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद बवाल मच गया है. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ी निंदा की है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दी चेतावनी

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा. अब इस तरह की घटना के बाद गांव के लोगों में काफी आक्रोश है. ग्रामीणों की मांग है कि जांच के बाद इस तरह की घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से हनुमान जी की नई मूर्ति मंगवाई गई है जिसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थापित किया जाएगा.

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता

