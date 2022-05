UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दतिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से है खास लगाव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) आज मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे. वहां उन्होंने पीतांबरा देवी मंदिर के दरेशन किए. सीएम योगी हेलीपैड से दतिया के मंदिर पहुंचे. वो सबसे पहले 8:00 बजे होने वाली मां धूमावती माई की आरती में शामिल हुए.