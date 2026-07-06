/जबलपुर में धर्मांतरण के आरोपों से हड़कंप! अवैध चर्च में बड़े खेल का पर्दाफाश,हिंदू महिलाओं के कन्वर्जन की साजिश नाकाम

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जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत मढ़ई क्षेत्र में गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधि प्रमुख महेंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक, खबर मिली थी कि श्रीकांत की चक्की के पास एक घर पर गैर-कानूनी कब्जा करके उसे चर्च में बदला जा रहा था, जहां हिंदू महिलाओं का जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. जानकारी मिलने पर VHP के पदाधिकारी और सदस्य पुलिस के साथ वहां पहुंचे और पुलिस की मदद से उन्होंने कथित पादरी हॉटर्न फिलिप्स को हिरासत में लिया, जो इस घिनौनी हरकत में शामिल था.
हिंदू महिलाओं के कन्वर्जन की साजिश नाकाम
पकड़े गए आरोपी से बरामद दस्तावेजों और किताबों में कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें लिखी थीं, जैसे "हिंदुओं को बेघर करो" और "इन दुष्टों को मार डालो". पिंकी बेन जो इस धर्म-परिवर्तन रैकेट से बच निकलने में कामयाब रहीं ने अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी आंटी नाम की एक महिला के जरिए उनका परिचय इस संगठन से हुआ था. उन्हें यह कहकर फुसलाया गया कि अगर वह हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लें, तो उनकी सभी पारिवारिक और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी. इसके बदले उन्हें ₹5,000 नकद, बच्चों की स्कूल फीस भरने और कई अन्य फायदों का लालच दिया गया.
लालच देकर धर्मांतरण का आरोप
इसके अलावा, संगठन ने कहा कि अगर वह धर्म परिवर्तन के लिए किसी और को लाती है, तो उसे प्रति व्यक्ति ₹3,000 का अतिरिक्त कमीशन मिलेगा. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पीड़िता ने अपने परिचितों सुमित, रोहित, रवि और सोनू को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद रांझी पुलिस को बुलाया गया और उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है.
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