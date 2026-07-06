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जबलपुर में धर्मांतरण के आरोपों से हड़कंप! अवैध चर्च में बड़े खेल का पर्दाफाश,हिंदू महिलाओं के कन्वर्जन की साजिश नाकाम

Jabalpur News: जबलपुर के रांझी पुलिस स्टेशन इलाके में कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. विश्व हिंदू परिषद से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मढ़ई इलाके के एक मकान पर छापा मारा और एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:21 AM IST
जबलपुर में धर्मांतरण के आरोपों से हड़कंप! अवैध चर्च में बड़े खेल का पर्दाफाश,हिंदू महिलाओं के कन्वर्जन की साजिश नाकाम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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