/जबलपुर में धर्मांतरण के आरोपों से हड़कंप! अवैध चर्च में बड़े खेल का पर्दाफाश,हिंदू महिलाओं के कन्वर्जन की साजिश नाकाम

हिंदू महिलाओं के कन्वर्जन की साजिश नाकाम

पकड़े गए आरोपी से बरामद दस्तावेजों और किताबों में कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें लिखी थीं, जैसे "हिंदुओं को बेघर करो" और "इन दुष्टों को मार डालो". पिंकी बेन जो इस धर्म-परिवर्तन रैकेट से बच निकलने में कामयाब रहीं ने अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी आंटी नाम की एक महिला के जरिए उनका परिचय इस संगठन से हुआ था. उन्हें यह कहकर फुसलाया गया कि अगर वह हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लें, तो उनकी सभी पारिवारिक और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी. इसके बदले उन्हें ₹5,000 नकद, बच्चों की स्कूल फीस भरने और कई अन्य फायदों का लालच दिया गया.